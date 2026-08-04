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Varanasi News: प्रभाती में युवा कलाकार रक्षा का शास्त्रीय गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में अस्सी घाट पर युवा कलाकार रक्षा त्रिपाठी ने सुबह-ए-बनारस आनंद कानन में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने राग भैरव में पारंपरिक बंदिशों का गायन किया। संगत में सूरज विश्वकर्मा और राघवेंद्र शर्मा ने साथ दिया। डॉ. नंदिनी वर्मा ने कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान किया।

Varanasi News: प्रभाती में युवा कलाकार रक्षा का शास्त्रीय गायन

Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की प्रभाती में सोमवार को अस्सी घाट पर युवा कलाकार रक्षा त्रिपाठी का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग भैरव में पारंपरिक बंदिशों का गायन किया। उनके साथ तबला पर सूरज विश्वकर्मा एवं संवादिनी पर राघवेंद्र शर्मा ने संगत की। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉ. नंदिनी वर्मा ने प्रदान किया। संचालन डॉ. प्रीतेश आचार्य ने किया।

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