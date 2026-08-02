Varanasi News: प्रभाती में शेर बहादुर का शास्त्रीय गायन
Varanasi News: वाराणसी के आनंद कानन कला गुरुकुल में शनिवार को प्रशिक्षु कलाकार शेर बहादुर सिंह ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। उन्होंने राग भैरव में पारंपरिक बंदिशें सुनाईं, जिसमें विलंबित और द्रुत लय शामिल थे। कजरी से कार्यक्रम का समापन हुआ। तबला वादक पं. बलराम मिश्र और संवादिनी पर प्रवीण कुमार सिंह ने संगत की।
Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस की प्रभाती में शनिवार को आनंद कानन कला गुरुकुल के प्रशिक्षु कलाकार शेर बहादुर सिंह का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग भैरव में विलंबित और द्रुत लय में पारंपरिक बंदिशें सुनाईं। तराना से गायन को विस्तार देने के बाद कजरी से समापन किया। उनके साथ तबला पर पं.बलराम मिश्र एवं संवादिनी पर प्रवीण कुमार सिंह ने संगत की।
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