Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: प्रभाती में समृद्धि का शास्त्रीय गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के अस्सी घाट पर शुक्रवार को समृद्धि जायसवाल का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग तोड़ी और कजरी से समापन किया। गायन में तबला पर जयवर्धन पांडेय और हारमोनियम पर अश्विनी सिंह ने संगत की। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीतेश आचार्य ने किया।

Varanasi News: प्रभाती में समृद्धि का शास्त्रीय गायन

Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की प्रभाती में शुक्रवार को अस्सी घाट पर समृद्धि जायसवाल का शास्त्रीय गायन हुआ। उन्होंने राग तोड़ी में गायन किया। समापन कजरी से किया। उनके साथ तबला पर जयवर्धन पांडेय एवं हारमोनियम पर अश्विनी सिंह ने संगत की। संचालन डॉ.प्रीतेश आचार्य ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।