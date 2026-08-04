Varanasi News: चेहल्लुम आज, 28 अंजुमनें निकालेंगी जुलूस

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। इमाम हुसैन और शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम (अरबईन) मंगलवार को अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान अलग-अलग इलाकों में 28 अंजुमनें अलम, ताबूत, ताजिया, दुलदुल और अमारी का जुलूस निकालेंगी। अजादार नौहा मातम कर इमाम हुसैन को खिराज-ए-अकीदत पेश करेंगे। वे जंजीर और कमा के मातम से खून का नजराना भी पेश करेंगे। अंजुमन इमामिया की ओर से दोपहर 12 बजे उल्फत बीबी हाता (अर्दलीबाजार) स्थित मास्टर जहीर हुसैन के इमाम बारगाह से जुलूस निकलेगा। जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास रिजवी और मीडिया पैनेलिस्ट हसन मेहंदी कब्बन ने बताया कि मजलिस की शुरुआत तफसीर जौनपुरी के सोजख्वानी से होगी। पेशखानी मुर्तजा नकवी और अदनान हुसैन करेंगे। मौलाना जहीर अब्बास इसे खिताब करेंगे। शिवपुर में अंजुमन पंजेतनी, अर्दली बाजार में अंजुमन इमामिया, मुकीमगंज-तेलियाना में अंजुमन नसीरुल मोमिनीन, कालीमहल में मातमी अंजुमन जव्वादिया, दालमंडी चौक में अंजुमन हैदरी और कच्ची सराय में अंजुमन जव्वादिया जुलूस निकालेगी। दोषीपुरा में अंजुमन जाफरिया और जाफरिया कदीम संयुक्त रूप से ताजिया का जुलूस उठाएंगी। शिवाला में अंजुमन गुलजार-ए-अब्बासिया और कासिमिया अब्बासिया के जुलूस निकलेंगे। रामनगर, चौहट्टा लाल खान, दुलाईपुर, बाजारडीहा और मदनपुरा में शिया समुदाय इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाएगा.