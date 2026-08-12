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Varanasi News: जयंती पर याद किए गए पं. श्रीराम वाजपेयी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में भारतीय स्काउटिंग के जन्मदाता पं. श्रीराम वाजपेयी की जयंती नरसिंह मठ में मनाई गई। मुख्य अतिथि दिलीप सिंह ने स्काउटिंग को व्यवहारिक और आवश्यक बताया, जिससे सभी विद्यालयों में इसे अनिवार्य करना चाहिए। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्तियों ने विचार साझा किए। स्काउट दल ने भी भाग लिया।

Varanasi News: जयंती पर याद किए गए पं. श्रीराम वाजपेयी

Varanasi News: वाराणसी। भारतीय स्काउटिंग के जन्मदाता पं. श्रीराम वाजपेयी की जयंती मंगलवार को नरसिंह मठ (गढ़वासी टोला) में मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में शिव बारात समिति के संस्थापक दिलीप सिंह ने कहा कि स्काउटिंग और व्यवहार कुशल बनाता है। यह प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि विजय चौधरी, धर्म जागरण न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय, पार्षद संजय विश्वंभरी तथा सुरेश अग्रवाल ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर नरसिंह दास, महेश माहेश्वरी, श्यामसुंदर सिंह, कमल कुमार सिंह, राजू वर्मा, राजकृष्ण अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुधीर जैन, मनोज मिश्रा, रघुनारायण अग्रहरि, गोपाल सेठ, सुरेश अग्रवाल मौजूद रहे। सरस्वती इंटर कॉलेज के स्काउट देवांश के नेतृत्व में स्काउट दल ने भी प्रतिभाग किया।

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