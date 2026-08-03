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Varanasi News: प्रेमचंद आधारित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बीएचयू के कला संकाय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रेमचंद जयंती समारोह रविवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रेमचंद की कहानी 'बड़े भाई साहब' पर नाट्य मंचन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। निबंध, चित्रांकन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

Varanasi News: प्रेमचंद आधारित प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। बीएचयू के कला संकाय के अंतर्गत संचालित मुंशी प्रेमचंद स्मारक एवं शोध संस्थान, लमही में आयोजित तीन दिवसीय प्रेमचंद जयंती समारोह रविवार को पूर्ण हुआ। इस मौके पर प्रेमचंद की कालजयी कहानी ‘बड़े भाई साहब’ पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए गए। वरिष्ठ वर्ग की निबंध लेखन प्रतियोगिता में वसंत कन्या महाविद्यालय की सावित्री कुमारी ने प्रथम, डीएवी पीजी कॉलेज के शिवम पांडेय ने द्वितीय तथा विनय सेठ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग में सीएचएस के प्रत्युष शुक्ला, सनबीम भगवानपुर की अंजलि यादव तथा संत अतुलानंद की स्नेहा वर्मा क्रमश: पहले तीन स्थानों पर रहीं।

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चित्रांकन में सनबीम भगवानपुर की अहाना, जाह्नवी मिश्रा तथा संत अतुलानंद के मोहित मयंकजीत मौर्य को क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। साहित्य प्रश्नोत्तरी के कनिष्ठ वर्ग में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ने प्रथम, रणवीर संस्कृत विद्यालय ने द्वितीय तथा संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ संवर्ग में डीएवी पीजी कॉलेज और वसंत कन्या महाविद्यालय संयुक्त रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर डॉ.देवेंद्र शर्मा, कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रो.सुषमा घिल्डियाल,प्रो.श्रद्धा सिंह, प्रो.अनीता सिंह, डॉ.शिल्पा सिंह, प्रो.नीरज खरे, डॉ.प्रभात मिश्र, डॉ.विवेक सिंह, डॉ.धीरेंद्र कुमार राय, डॉ.उदय पाल आदि उपस्थित रहे।

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