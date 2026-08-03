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Varanasi News: शिष्यों ने साईं मां का वर्धापन महोत्सव मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में आध्यात्मिक संत जगतगुरु सत्य साईं मां लक्ष्मी देवी का 73वां वर्धापन महोत्सव मनाया गया। शक्तिधाम आश्रम में विविध अनुष्ठान आयोजित हुए। वैदिक विद्वान पं. के वेंकटरमण ने आयुष होम किया। समारोह में कई साधु संत और अन्य लोग उपस्थित रहे।

Varanasi News: शिष्यों ने साईं मां का वर्धापन महोत्सव मनाया

Varanasi News: वाराणसी। आध्यात्मिक संत जगतगुरु सत्य साईं मां लक्ष्मी देवी का 73वां वर्धापन महोत्सव रविवार को उनके शिष्यों ने मनाया। शक्तिधाम आश्रम के तत्वावधान में शिवाला घाट स्थित श्रीबालानंद तीर्थ आश्रम में विविध अनुष्ठान हुए। वैदिक विद्वान पं. के वेंकटरमण घनपाठी के आचार्यत्व में आयुष होम किया गया। साधु संतों, बटुकों का भंडारा हुआ। इस दौरान मनीष गुप्ता, डेविड ओग्रेडी, फादर मंजू, संजना राय, चक्रवर्ती विजय नावड़, पं. सुरेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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