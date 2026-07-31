Varanasi News: पूर्व संध्या पर हुआ प्रेमचंद जयंती उत्सव का आगाज

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती का उत्सव पूर्व संध्या पर गुरुवार को लमही में आरंभ हो गया। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के दो दिवसीय ‘प्रेमचंद उत्सव’ का शुभारम्भ स्मारक स्थल पर गरिमामय वातावरण में हुआ। कार्यक्रम में साहित्यकारों, रंगकर्मियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। मुंशी प्रेमचंद विषय विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। डॉ.मंजरी पांडेय ने प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की भूमिका में प्रेमचंद की पाती भावपूर्ण तरीके से पढ़ी। दिनेश श्रीवास्तव ने अनूप अग्रवाल लिखित प्रेमचंद की आत्मकथा का प्रभावशाली पाठ उन्हीं की वेष-भूषा में किया।

प्रेरणा कला मंच की ओर से प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘ठाकुर का कुआँ’ का प्रभावशाली मंचन किया गया। इस नाटक ने सामाजिक समानता एवं मानवीय संवेदनाओं का सशक्त संदेश दिया। कामायनी के कलाकारों ने ‘शोक का पुरस्कार’ का पाठ रेडियो नाटक शैली में किया। हाल के दो दशकों की बात की जाए तो रेडियो नाटक शैली में यह कुल दूसरी प्रस्तुति थी। कामायनी की प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। कहानी के नाट्य पाठ में अमन श्रीवास्तव ने सूत्रधार, अनूप अग्रवाल ने प्रेमचंद, डॉ.रजनी अग्रवाल ने लीलावती, मनोरमा शर्मा ने कुमुदिनी (मेहर सिंह), अमलेश श्रीवास्तव ने निरंजन दास, वीणा सहाय ने वृद्ध महिला, डॉ.दीपक कुमार ने वाइस चांसलर और डॉक्टर तथा शिव कुमार अग्रवाल ने प्रोफेसर के संवाद बोले।विशिष्ट अतिथि प्रो.श्रद्धानंद ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक न्याय, मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरक स्रोत है। वर्तमान समय में उनके साहित्य की प्रासंगिकता अधिक हो गई है। नई पीढ़ी को उनके साहित्य से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अंत में अतिथियों एवं कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद पर आधारित निबंध, कविता, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता में विजयी स्कूली बच्चों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। आरंभ में सभी ने मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पुरातत्व एवं सांस्कृतिक अधिकारी रामनरेश पाल, ज्ञानचंद्र पटेल, अजय यादव, फादर आनंद, राजेश श्रीवास्तव, फादर प्रवीण, राहुल यादव, सफल आदि उपस्थित रहे। संचालन आयुषी दुबे और धन्यवाद ज्ञापन राजीव गोंड ने किया।