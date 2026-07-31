Varanasi News: कॅरियर काउंसिलिंग और सेमिनार का आयोजन
Varanasi News: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र ने बीएनएस महिला महाविद्यालय में कॅरियर काउंसिलिंग और सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने छात्राओं को रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार विषय और व्यवसाय का चयन करने के सुझाव दिए।
Varanasi News: रोहनिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र की ओर से बीएनएस महिला महाविद्यालय (अखरी) में गुरुवार को कॅरियर काउंसिलिंग और सेमिनार हुआ। कॅरियर काउंसिलिंग प्रभारी मदनलाल, विशेषज्ञ डॉ. अर्चना गोस्वामी और डॉ. प्रार्थना मिश्रा ने छात्राओं को टिप्स दिए। कहा कि वे रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार विषय एवं व्यवसाय का चयन करें।
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