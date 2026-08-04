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Varanasi News: किशोरियों को एचपीवी टीका लगवाने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में कैंसर से बचाव के लिए जनजागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की पहल पर चलाया जा रहा है। किशोरियों को एचपीवी का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्टेट कॉर्डिनेटर ने कैंसर के लक्षणों और बचाव के उपायों पर चर्चा की।

Varanasi News: किशोरियों को एचपीवी टीका लगवाने की अपील

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में कैंसर से बचाव के लिए जनजागरूकता अभियान शुरू हुआ है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की पहल पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के अभियान में किशोरियों से ह्यूमन पेपेलोमा वायरस (एचपीवी) का टीका लगवाने की अपील की गई। अभियान के स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. रमेश कुमार सिंह ने कहा कि एचपीवी टीका शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क लगाया जा रहा है। नोडल अधिकारी डॉ. अंजना सक्सेना ने स्तन कैंसर के लक्षण, बचाव और निदान के बारे में चर्चा की। मुख्य संयोजक प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य ने स्तन कैंसर से बचाव के उपाय बताए। धन्यवाद ज्ञापन प्रो. शशि सिंह ने किया।

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डॉ. अरुण दत्त राजौरिया, डॉ. दीपिका गुप्ता, डॉ. ऊषा द्विवेदी, डॉ. ऋचा पाठक, डॉ. प्रियंका जायवाल, डॉ. जितेंद्र पटेल, डॉ. मनीष मिश्र, डॉ. संजय पांडेय, डॉ. अभिलाषा सिंह, डॉ. पूजा सिंह, डॉ. बबिता सिंह, डॉ. अनुश्रीयम कीर्ति रहे।

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