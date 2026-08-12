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Varanasi News: कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट में सनबीम इंटरनेशनल वरुणा का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में 'कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी 2026' का आयोजन हुआ। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा की वीडियो प्रस्तुति हुई और उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशिका उपस्थित थे।

Varanasi News: कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट में सनबीम इंटरनेशनल वरुणा का शानदार प्रदर्शन

Varanasi News: वाराणसी। सनबीम इंटरनेशनल वरुणा में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट परीक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के उपलक्ष्य में ‘कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी 2026’ का आयोजन मंगलवार को किया गया। अभिभावकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों पर वीडियो प्रस्तुति हुई। ग्रेजुएटिंग विद्यार्थियों ने मार्च-पास करते हुए समारोह में प्रवेश किया। समारोह में विद्यालय समूह के अध्यक्ष डॉ. दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक और निदेशिका अमृता बर्मन की उपस्थिति रही। उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को समारोह में प्रमाण-पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए।

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