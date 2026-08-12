Varanasi News: कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट में सनबीम इंटरनेशनल वरुणा का शानदार प्रदर्शन
Varanasi News: वाराणसी में 'कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी 2026' का आयोजन हुआ। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा की वीडियो प्रस्तुति हुई और उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशिका उपस्थित थे।
Varanasi News: वाराणसी। सनबीम इंटरनेशनल वरुणा में कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों की कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट परीक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के उपलक्ष्य में ‘कैम्ब्रिज चेकप्वाइंट ग्रेजुएशन सेरेमनी 2026’ का आयोजन मंगलवार को किया गया। अभिभावकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों पर वीडियो प्रस्तुति हुई। ग्रेजुएटिंग विद्यार्थियों ने मार्च-पास करते हुए समारोह में प्रवेश किया। समारोह में विद्यालय समूह के अध्यक्ष डॉ. दीपक मधोक, उपाध्यक्ष भारती मधोक और निदेशिका अमृता बर्मन की उपस्थिति रही। उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को समारोह में प्रमाण-पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।