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Varanasi News: बस-ट्रैक्टर में टक्कर, चालक और कंडक्टर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया में बुधवार रात एक बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस चालक अमित कुमार और कंडक्टर रिंकू राय घायल हो गए, जिन्हें सिर में चोटें आई हैं। पुलिस ने उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है।

Varanasi News: बस-ट्रैक्टर में टक्कर, चालक और कंडक्टर घायल

Varanasi News: रोहनिया। अखरी हाइवे के समीप बुधवार रात बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इसमें बस चालक अमित कुमार और कंडक्टर रिंकू राय घायल हो गए। दोनों के सिर में चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है।

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