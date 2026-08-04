Varanasi News: अवैध निर्माण का सील तोड़ने पर भवन स्वामी पर केस
Varanasi News: वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने सील भवन पर दोबारा निर्माण करने के आरोप में भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार, भवन स्वामी ने अनुमति के बिना निर्माण कार्य जारी रखा और सील तोड़कर छत की ढलाई कर दी। मामला स्थानीय थाना कैंट में दर्ज किया गया है।
Varanasi News: वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की ओर से सील भवन पर दोबारा निर्माण कार्य कराने के आरोप में सोमवार को कैंट थाने में भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वीडीए के अवर अभियंता संजय की तहरीर के अनुसार सिकरौल क्षेत्र के भोजूबीर कुंज स्थित भवन स्वामी ने लगभग 1000 वर्गफीट में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था। इस पर वीडीए ने 11 फरवरी 2026 को भवन को सील किया था। बाद में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन की सील तोड़ दी गई और छत की ढलाई कर निर्माण कार्य आगे बढ़ा दिया गया।
इतना ही नहीं, भवन में निवास भी किया जा रहा है।
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