Varanasi News: चौबेपुर में बुद्ध और काली प्रतिमा तोड़े जाने से तनाव
Varanasi News: चिरईगांव (वाराणसी) के गौरडीह गांव में देर रात शरारती तत्वों ने भगवान बुद्ध, डॉ. भीमराव आंबेडकर और काली प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। इससे स्थानीय लोगों में तनाव फैल गया और उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और नई प्रतिमाएं स्थापित की हैं।
Varanasi News: चिरईगांव (वाराणसी), संवाद। गौरडीह गांव (चौबेपुर) में शुक्रवार देर रात शरारतीतत्वों ने भगवान बुद्ध, डॉ. भीमराव आंबेडकर और काली प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। इससे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने शनिवार सुबह घटना की सूचना चौबेपुर पुलिस को दी। मामले में अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस ने नई प्रतिमाएं स्थापित कराईं। गौरडीह गांव में प्रतिमाएं तोड़े जाने की जानकारी होते ही बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए करीब दो घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी और चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि शरारती तत्वों ने प्रतिमाएं तोड़कर फेंक दी। एसीपी सारनाथ ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
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