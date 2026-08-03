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Varanasi News: गुमशुदा बालक का शव मिला पोखरे में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बड़ागांव के कुसमुरा गांव से 28 जुलाई से लापता सात वर्षीय बच्चे का शव रविवार को घर के पीछे के पोखरे में मिला। الطفل बोलने में असमर्थ था और उसके माता-पिता उसकी खोज कर रहे थे। गोताखोरों ने पोखरी से बच्चे का शव निकाला। वह दो बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर पर था।

Varanasi News: गुमशुदा बालक का शव मिला पोखरे में

Varanasi News: बड़ागांव। कुसमुरा गांव से 28 जुलाई से लापता सात वर्षीय बच्चे का शव रविवार सुबह घर के पीछे पोखरे से मिला। वह बोलने में अक्षम था। गांव निवासी अमित विश्वकर्मा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि पुत्र अयांश बीते मंगलवार सुबह से घर के सामने से लापता हो गया था। पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे। इसी बीच परिजनों ने आशंका जताई कि घर के पीछे पोखरी में डूब गया होगा। बड़ागांव पुलिस पोखरी से कुछ पानी निकलवा कर गंदगी हटाते हुए गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराया। गोताखोरों ने बच्चे का शव निकाला। वह दो बहनों एक भाई में दूसरे नंबर पर था।

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