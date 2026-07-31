Varanasi News: तेज हवा और लहरों से 6घंटे रुका नाव संचालन
Varanasi News: वाराणसी में गुरुवार को गंगा में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण नाव संचालन लगभग छह घंटे के लिए बंद कर दिया गया। जल प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया। स्थिति सामान्य होने पर शाम 5 बजे नाव का संचालन फिर से शुरू किया गया। यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने की सलाह दी गई है।
Varanasi News: वाराणसी। गंगा में उठती लहरें और तेज हवा की वजह से गुरुवार को नाव संचालन करीब छह घंटे के लिए बंद करना पड़ा। जल प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि सुबह तेज हवा और ऊंची लहरों के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नावों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। स्थिति सामान्य होने के बाद शाम 5 बजे से पुनः नाव संचालन शुरू कर दिया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील है कि नौकायन के दौरान लाइफ जैकेट अवश्य पहनें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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