Varanasi News: 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय : सोहेल
Varanasi News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सोहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि 2027 में भाजपा की विदाई तय है।
Varanasi News: वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सोहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि 2027 में भाजपा की विदाई तय है। शनिवार को वाराणसी पहुंचे सोहेल ने अलईपुर में संगठन के कार्यक्रम में यह बात कही। कहा कि भाजपा सरकार अपने अपने फैलाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। भाजपा सरकार में महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद तौसीफ, पूर्व प्रदेश संयोजक डॉ. काजी मोहम्मद शाहिद, शाहजमल खान, मोहम्मद अख्तर, इकबाल, दीपक कुमार, डॉ. रफीक अंसारी, शारिक अंसारी, वसीम खान, हाजी उसमान अंसारी, हाशिम रिजवी, वसीमा अंसारी, शारिक अंसारी, मोहम्मद आलम, एसएस सज्जू आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।