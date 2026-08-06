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Varanasi News: बीएचयू अस्पताल में फ्लाइंग स्क्वॉड करेगा औचक छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: आईएमएस बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल ने मरीजों को दलालों और अनैतिक गतिविधियों से बचाने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन करने का निर्णय लिया है। यह टीम अस्पताल में औचक निरीक्षण करेगी और मरीजों को गलत दिशा में भेजने वाले लोगों पर नजर रखेगी। इससे अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगेगा।

Varanasi News: बीएचयू अस्पताल में फ्लाइंग स्क्वॉड करेगा औचक छापेमारी

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आईएमएस बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में मरीजों को दलालों और अन्य अनैतिक गतिविधियों से बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल में जल्द ही फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया जाएगा। यह टीम अस्पताल परिसर में औचक निरीक्षण करेगी और मरीजों को गुमराह करने वाले दलालों, मेडिकल रीप्रेजेंटेटिव (एमआर), जांच के लिए या दवा पर्ची बाहर भेजने वाले लोगों तथा एक ही मेडिकल स्टोर की दवा लिखने जैसी शिकायतों पर नजर रखेगी।

उद्देश्य

फ्लाइंग स्क्वॉड दिन में दो से तीन बार ओपीडी, वार्ड, जांच केंद्र और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण करेगा। सबसे ज्यादा सक्रियता अस्पताल के छोटे गेट के पास रहेगी। टीम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि को रोकना और मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का ही लाभ दिलाना है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यक्ति मरीजों को निजी जांच केंद्र, मेडिकल स्टोर या अन्य संस्थानों की ओर भेजते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी

साथ ही बिना अनुमति अस्पताल परिसर में सक्रिय मेडिकल रीप्रेजेंटेटिव (एमआर) की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि एमएस को निर्देश दिया गया है। जल्द ही वह टीम गठित करेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों और उनके परिजनों को बहला-फुसलाकर बाहर की सेवाएं लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। फ्लाइंग स्क्वॉड की नियमित निगरानी से ऐसे मामलों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और अस्पताल की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

सामान्य प्रश्न

फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन क्यों किया गया है?
फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन मरीजों को दलालों और अन्य अनैतिक गतिविधियों से बचाने के लिए किया गया है।
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