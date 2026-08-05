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Varanasi News: पति का साथ छुड़वाकर साथ रखा, दुष्कर्म में गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: लक्सा पुलिस ने प्रेम संबंध के तहत युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती को धमकी देकर पति से अलग कर लिया था। दोनों 20 दिन तक एक साथ रहे। गिरफ्तार युवक ने खुद को युवा नेता बताया है।

Varanasi News: पति का साथ छुड़वाकर साथ रखा, दुष्कर्म में गया जेल

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। लक्सा पुलिस ने क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म में उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। आरोप है कि युवती को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर पति का साथ छुड़वाकर साथ रख दुष्कर्म किया। मारपीट और जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस का बयान

लक्सा थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि आरोपी जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के छतारी का राहुल शिवआसरे सिंह है। लक्सा क्षेत्र की युवती की रिश्तेदारी जलालपुर क्षेत्र के एक गांव में है। उसने कक्षा छह से 12वीं तक वहीं पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही आरोपी से उसकी पहचान हुई। दोनों में प्रेम संबंध हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती अपने घर चली आई। परिजनों ने युवती की शादी फूलपुर में करा दी।

प्रारंभिक विवाद

इधर युवक की शादी भी उसके परिजनों ने दूसरी युवती से कर दी। हालांकि राहुल अपनी प्रेमिका से बातचीत करता रहा। इसे लेकर फूलपुर में पूर्व में विवाद भी हुआ था। परिजनों के जरिये सुलह हुई थी। आरोप है कि युवक ने इस बीच युवती को बहकाकर उसके पति का साथ छुड़वा दिया और अपने साथ रखा। 20 दिन से दोनों साथ में थे।

मामला दर्ज और गिरफ्तारी

बाद में युवती ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी का आरोप लगाते हुए लक्सा थाने में केस दर्ज कराया। इस आधार पर युवक को सोनिया रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद घर पर ही रहता है। वह अपने आपको एक राजनीतिक दल का युवा नेता भी बता रहा था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक घनश्याम मिश्रा, शिवकुमार और आरक्षी प्रदीप कुमार शर्मा भी थे।

सामान्य प्रश्न

दुष्कर्म की घटना कब हुई?
20 दिन से दोनों साथ में थे।
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