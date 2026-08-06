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Varanasi News: बरेका के अफसरों-कर्मचारियों ने किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: बरेका, वाराणसी में बुधवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 41 स्वैच्छिक दाताओं ने भाग लिया। मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा और प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मानव सेवा के प्रति प्रेरणा देने वाला रहा।

Varanasi News: बरेका के अफसरों-कर्मचारियों ने किया रक्तदान

Varanasi News: वाराणसी। बरेका में बुधवार को अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के सहयोग से आयोजित शिविर में मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा सहित 41 स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने मानव सेवा का अनुकरणीय संदेश दिया। शिविर का शुभारंभ प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल, पीसीएमओ डॉ. सुनील कुमार कर्मचारी परिषद के सदस्य अमित कुमार, उप मुख्य अभिकल्प इंजीनियर, ऋतुराज और पंकज सक्सेना, पीआरओ राजेश कुमार आदि की सहभागिता रही।

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