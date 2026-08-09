Varanasi News: बरेका में महिला फुटबॉल का फज्ञइनल मैच

Varanasi News: वाराणसी में बरेका महिला फुटबॉल लीग के सीनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें बरेका फुटबॉल नर्सरी ने कुमायूं हीरोज को 1-0 से हराया। मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखा गया, लेकिन प्रीति यादव के गोल ने बरेका को जीत दिलाई। समापन समारोह में विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई।

Varanasi News: वाराणसी। बरेका इंटर कॉलेज के फुटबॉल मैदान पर शनिवार को बरेका महिला फुटबॉल लीग के सीनियर वर्ग का फाइनल मुकाबला रोमांच और संघर्ष से भरपूर रहा। पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर एवं एनआईएस प्रशिक्षक भैरव दत्त के आयोजन में हुए खिताबी मुकाबले में बरेका फुटबॉल नर्सरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुमायूं हीरोज को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली।

मैच का विवरण मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। खिलाड़ियों ने तेज और आक्रामक खेल के साथ गेंद पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया। सटीक पासिंग और लगातार किए गए आक्रमणों ने दर्शकों को पूरे मुकाबले के दौरान रोमांचित रखा। दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन मजबूत रक्षापंक्ति के कारण लंबे समय तक स्कोर बराबर रहा।

निर्णायक क्षण मैच के निर्णायक क्षण में प्रीति यादव ने शानदार मूव को गोल में तब्दील कर बरेका फुटबॉल नर्सरी को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद कुमायूं हीरोज ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन बरेका की खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए अपनी बढ़त कायम रखी। निर्धारित समय तक यही स्कोर रहा और बरेका फुटबॉल नर्सरी को विजेता घोषित किया गया।

समापन समारोह समापन समारोह के मुख्य अतिथि बरेका के मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (विद्युत) एवं महासचिव, बरेका खेलकूद संघ अनुराग कुमार गुप्ता ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। विशिष्ट अतिथि एवं बरेका के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी नरेश यादव, एफसी बनारस के अखिलेश सिंह, विनोद सिंह, पंकज पांडेय, अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में खेलप्रेमी और दर्शक मौजूद रहे।

सब जूनियर कुश्ती के लिए वाराणसी मंडल की टीम का चयन

फोटो- कुश्ती

वाराणसी। कौशाम्बी में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल की टीम का चयन शनिवार को सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किया गया।

जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू और उपाध्यक्ष गोरख यादव ने बताया कि फ्रीस्टाइल में

गाजीपुर के रितिक यादव, अंश यादव, प्रिंस सोनकर, किशन यादव, चंदौली के मनीष यादव, निखिल कुमार, वाराणसी के दीक्षित यादव, विवेक यादव, मैत्रेय यादव और आदर्श यादव का चयन हुआ। जबकि ग्रीको रोमन में वाराणसी के दर्शन यादव, रोहित यादव, नितेश कुमार, पीयूष यादव, तनवीर पटेल, रितेश पटेल, विष्णु गुप्ता, अभिनव यादव, अमित यादव और चंदौली के आर्यन ने अलग-अलग भार वर्ग में जगह बनाई। ट्रायल का शुभारंभ चंदौली कुश्ती संघ के अध्यक्ष नीरज यादव ने किया। इस दौरान बेबी सिंह, रणवीर यादव, सुनील यादव, विशाल यादव, दिव्यांश सिंह, अजय यादव, विनोद यादव, अशोक सोनकर, चंदन यादव, रामजन्म यादव और प्रेमचंद यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

भारतीय जूनियर हॉकी टीम में मधु और पूर्णिमा दिखाएंगी दम

फोटो- हॉकी

वाराणसी। ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी अकादमी की दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी पूर्णिमा यादव और मधु का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकी स्टेडियम में आयोजित जूनियर एशिया कप अंडर-21 हॉकी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

यह उपलब्धि केवल दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी अकादमी की उत्कृष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों के समर्पण तथा वाराणसी की मजबूत खेल संस्कृति का भी प्रमाण है। अकादमी के डायरेक्टर गौरी शंकर सिंह और सभी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने यह मुकाम हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक सतनाम कौर सिंह तथा ओलंपियन विवेक सिंह ने कहा कि यह अकादमी और वाराणसी के लिए बेहद गर्व का अवसर है। दोनों खिलाड़ियों ने मेहनत, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में स्थान बनाया है।

प्रदेश स्तरीय फुटबॉल के लिए मंडल की टीम चयनित

फोटो-

वाराणसी। अमेठी में 10 से 17 अगस्त तक प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित है। मंडल की टीम में वाराणसी की लाडली केसरी, अनन्या पटेल, प्रगति पटेल, अनन्या कुमारी, दीपशिखा पटेल, जूही तिवारी, अंशिका पटेल, आकांक्षा यादव, अर्चना साहनी, श्रद्धा, सानिया पटेल, सिमरन, महक सिंह, रोली मिश्रा, सोनम पटेल, गाजीपुर की अर्पिता सिंह का चयन किया गया है। टीम का पहला मैच 10 अगस्त को है।

श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता शुरू

वाराणसी। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में शनिवार से 70 वीं जनपदीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन हुआ। संघ के जिला सचिव सर्वेश सिंह ने बताया कि अंडर-14, 17 और 19 बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं हुईं। प्रधानाचार्या डॉ. मुक्ता पांडेय जी ने विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। अंडर 17 बालक वर्ग में हिमांशु वर्मा, आदित्य राय, विकास राजभर, समीर राय, अंडर-19 बालक वर्ग में आदित्य शर्मा और गौतम यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया।

सेवानिवृत्ति पर वॉलीबाल कोच का सम्मान

वाराणसी। काशी विद्यापीठ के वॉलीबॉल के कोच रहे डॉ. राधेश्याम राय बीते 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके सम्मान में शनिवार को सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सर्वेश पांडेय, अतुल पांडेय, अंजनी पांडेय, पूजा यादव, भारतेंदु पांडेय, गोरखनाथ यादव, आंनद राय, अजय शुक्ला, विवेक सिंह आदि मौजूद रहे। डॉ. राधेश्याम राय मूलतः गाजीपुर के भांवरकोल ब्लाक के शेरपुर कला गांव के रहने वाले हैं।