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Varanasi News: गुरुकुल के प्रशिक्षुओं ने किया सामूहिक कजरी गायन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के अस्सी घाट पर सोमवार को आनंद कानन गुरुकुल के प्रशिक्षुओं द्वारा सामूहिक कजरी गायन का आयोजन किया गया। कला गुरु पं. विजय कपूर के मार्गदर्शन में गायन की शुरुआत भगवान शिव को समर्पित पारंपरिक कजरी से हुई। गायन करने वालों में कई प्रतिभाशाली छात्र शामिल थे, जिन्होंने शास्त्रीय शैली में कजरी का प्रदर्शन किया।

Varanasi News: गुरुकुल के प्रशिक्षुओं ने किया सामूहिक कजरी गायन

Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस की ओर से अस्सी घाट पर सोमवार को हुई घाट संध्या में आनंद कानन गुरुकुल के प्रशिक्षओं ने सामूहिक कजरी गायन किया। कला गुरु पं. विजय कपूर के निर्देशन में प्रशिक्षुओं ने गायन का आरंभ भगवान शिव को समर्पित पारंपरिक कजरी से की। इसके बाद बनारस और मिर्जापुर की कजरियों का शास्त्रीय शैली में गायन किया। गायन करने वालों में काजल तिवारी, सुहानी शुक्ला, ओमकार दूबे, पीयूष कुमार, अनन्या मिश्रा, रूही सिंह, साजन कुमार, निताई सरकार, कन्हाई सरकार, पूजा यादव, नितिश कुमार, अर्पित दांगी आदि शामिल रहे। इनके साथ तबला पर करण मिश्रा, ढोलक सिकंदर कुमार ने संगत की।

संचालन सीमा केसरी ने किया।

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