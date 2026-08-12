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Varanasi News: संघ में पंजीकृत खिलाड़ियों को पंजीकरण के बाद ही प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के बड़ालालपुर क्रीड़ा संकुल में 30 अगस्त तक बाहरी खिलाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। गेट के बाहर कई खिलाड़ी प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। सिंथेटिक ट्रैक की मरम्मत के चलते यह फैसला लिया गया है। केवल पंजीकृत खिलाड़ियों को ही अभ्यास की अनुमति दी जाएगी।

Varanasi News: संघ में पंजीकृत खिलाड़ियों को पंजीकरण के बाद ही प्रवेश

Varanasi News: वाराणसी। बड़ालालपुर क्रीड़ा संकुल में 30 अगस्त तक बाहरी खिलाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को गेट के बाहर कई खिलाड़ी प्रवेश के लिए इंतजार करते दिखे। सभी को प्रवेश से मना कर दिया गया। आरएसओ नवीन सिंह ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध अवधि के बाद भी उन बाहरी खिलाड़ियों को ही प्रवेश मिल सकेगा, जिनका पंजीकरण जिला एथलेटिक्स संघ में हो। साथ ही उनसे भी निर्धारित शुल्क लेकर ही नियत समय तक ही अभ्यास की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि बीते पांच अगस्त को बाहरी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था।

इसमें शिवपुर थाने में केस दर्ज है।

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