Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: 50 बच्चों का हुआ स्वर्णप्राशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में मंगलवार को स्वर्णप्राशन कैंप का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इस अवसर पर 50 बच्चों का स्वर्णप्राशन किया गया।

Varanasi News: 50 बच्चों का हुआ स्वर्णप्राशन

Varanasi News: वाराणसी। चौकाघाट स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में मंगलवार को स्वर्णप्राशन कैंप लगा। इसका शुभारंभ प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य ने किया। इस दौरान 50 बच्चों का स्वर्णप्रशान हुआ। डॉ. मौर्य ने कहा कि बदलते मौसम, प्रदूषण और आधुनिक जीवनशैली के कारण बच्चों में घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता हर माता-पिता के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस समस्या के स्थायी और प्राकृतिक समाधान के रूप में आयुर्वेद का प्राचीन ‘स्वर्ण प्राशन’ संस्कार एक अचूक सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। प्रो.मनोहर राम, प्रो. विनोद कुमार स्वामी, डॉ. धनंजय कुमार, डॉ. संजय प्रकाश, डॉ. अरुण दत्त राजौरिया मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: 140 बच्चों का हुआ निःशुल्क स्वर्ण प्राशन
ये भी पढ़ें:बेगूसराय आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक
ये भी पढ़ें:Begusarai News: आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ayurveda Varanasi Varanasi Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।