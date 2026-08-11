Varanasi News: 50 बच्चों का हुआ स्वर्णप्राशन
Varanasi News: वाराणसी के चौकाघाट स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में मंगलवार को स्वर्णप्राशन कैंप का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इस अवसर पर 50 बच्चों का स्वर्णप्राशन किया गया।
Varanasi News: वाराणसी। चौकाघाट स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में मंगलवार को स्वर्णप्राशन कैंप लगा। इसका शुभारंभ प्राचार्य प्रो. डीके मौर्य ने किया। इस दौरान 50 बच्चों का स्वर्णप्रशान हुआ। डॉ. मौर्य ने कहा कि बदलते मौसम, प्रदूषण और आधुनिक जीवनशैली के कारण बच्चों में घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता हर माता-पिता के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस समस्या के स्थायी और प्राकृतिक समाधान के रूप में आयुर्वेद का प्राचीन ‘स्वर्ण प्राशन’ संस्कार एक अचूक सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। प्रो.मनोहर राम, प्रो. विनोद कुमार स्वामी, डॉ. धनंजय कुमार, डॉ. संजय प्रकाश, डॉ. अरुण दत्त राजौरिया मौजूद थे।
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