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Varanasi News: सिगरा से निकाली गई जनजागरण रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बुधवार को भूदेवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट और सेंटर फॉर सनातन द्वारा जनजागरण रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सिगरा से केदारघाट तक गई, जिसमें नागरिकों, युवाओं और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इसका उद्देश्य समाज में सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना था।

Varanasi News: सिगरा से निकाली गई जनजागरण रैली

Varanasi News: वाराणसी। भूदेवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सेंटर फॉर सनातन की ओर से बुधवार को जनजागरण रैली निकाली गई। रैली सिगरा से केदारघाट तक गई। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य समाज में सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण तथा जनजागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना रहा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति केवल एक आस्था नहीं, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सद्भाव का जीवन-दर्शन है।

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