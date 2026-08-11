Varanasi News: बिल्डर के उत्पीड़न पर लगाई फांसी
Varanasi News: वाराणसी में ऑटो चालक इकलाख खान ने बिल्डर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने 16 साल पहले एक मकान के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन बिल्डर ने अब तक फ्लैट नहीं दिया। मामले की जांच जारी है और परिजनों की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
Varanasi News: वाराणसी। सिगरा के लल्लापुरा निवासी आटो चालक इकलाख खान ने सोमवार शाम फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि कैंट के पक्की बाजारी में इकलाख का घर है लेकिन वह लल्लापुरा में किराये पर सपरिवार रहता था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। सिगरा थाने के प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मृतक ने 16 साल पहले कैंट में बिल्डर से मकान के लिए एग्रीमेंट किया था और पूरी रकम भी दे दी। लेकिन बिल्डर ने आज तक फ्लैट नहीं बनाकर दिया। बिल्डर के उत्पीड़न से परेशान ऑटो चालक ने फांसी लगा ली।
परिजनों की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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