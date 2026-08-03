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Varanasi News: चालक को पीटने में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: चौबेपुर में एक ऑटो चालक गौतम चौहान को शनिवार दोपहर घूमने के बहाने दो युवकों ने पीट दिया। आरोपियों ने रिंग रोड पर गौतम को घायल कर दिया और उसके साथी भरत चौहान के साथ भी मारपीट की। चौबेपुर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की है।

Varanasi News: चालक को पीटने में मुकदमा दर्ज

Varanasi News: चौबेपुर। घूमने के बहाने टेंपो बुक कर चालक को रिंग रोड पर ले पीटने और धमकी देने का मामला सामने आया है। चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नरायनपुर के रामदुलार चौहान ने तहरीर में बताया कि उनका पुत्र गौतम चौहान ऑटो चलाता है। आरोप है कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे गांव के ही रामविकास यादव और परदेशी घूमने के बहाने ऑटो बुक कर संदहा होते हुए रिंग रोड पहुंचे। वहां दोनों ने गौतम को पीट कर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पर गौतम के साथी भरत चौहान को भी पीटा।

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