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Varanasi News: दोस्त की हत्या का प्रयास, कुएं में फेंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: मिर्जामुराद के हरपुर गांव में एक युवक ने अपने दोस्त विवेक कुमार पटेल की हत्या का प्रयास किया। आरोपी ने विवेक का गला कसकर उसे कुएं में फेंक दिया। गंभीर अवस्था में विवेक अपने घर पहुँचा और परिजनों को पूरी कहानी बताई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Varanasi News: दोस्त की हत्या का प्रयास, कुएं में फेंका

Varanasi News: मिर्जामुराद, संवाद। हरपुर गांव में युवक ने गला दबाकर दोस्त की हत्या का प्रयास किया। उसने उसे कुएं में फेंक दिया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गुरुवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 28 जुलाई की रात हरसोस गांव निवासी प्रकाश चंद्र के पुत्र विवेक कुमार पटेल की हत्या का प्रयास उसके दोस्त दोस्त ने किया। उसने गमछे से उसका गला कसकर उसे कुएं में फेंक दिया। किसी तरह वह लहूलुहान स्थिति में घर पहुंचा। उसने परिजनों को सारा वाकया बताया। पिता की तहरीर पर उसके दोस्त हरपुर निवासी शराफत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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आरोप है कि वह काम के बहाने विवेक को लेकर मेहंदीगंज पहुंचा। रिंगरोड किनारे कुएं के पास उसने गमछे से उसका गला कसकर उसके चेहरे पर मुक्के से कई प्रहार किया। इससे लहूलुहान होकर वह बेहोश हो गया। आरोपी ने मृत समझ उसे कुएं में फेंक दिया। इस बीच, होश आने पर उसने आरोपी से गुहार की कि वह उसे कुएं से बाहर निकाले। इस पर उसने उसे साड़ी के सहारे बाहर निकाला।

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