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Varanasi News: बार संचालक पर हमले का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सिगरा के बार संचालक यथार्थ चौरसिया पर कुछ बदमाशों ने हमले की कोशिश की। घटना के दौरान चौरसिया ने पेट्रोल पंप पर रुककर पुलिस को सूचित किया। बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। चौरसिया ने इस मामले में तहरीर दी है।

Varanasi News: बार संचालक पर हमले का प्रयास

Varanasi News: वाराणसी। सिगरा स्थित बार के संचालक यथार्थ चौरसिया पर पिछले दिनों कार सवार बदमाशों ने हमले की कोशिश की। पेट्रोल पंप पर रुककर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। बदमाश उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सप्तसागर निवासी यथार्थ चौरसिया ने बताया कि सिगरा स्थित आईपी ग्रैंड बिल्डिंग में वह बार चलाते हैं। वह 26 जुलाई की रात ढाई बजे निकले ही थे कि कार से पहुंचे बदमाशों ने उनसे गाली-गलौज की। वह आगे बढ़े तो उन्होंने उनका पीछा किया। खतरा भांपकर वह सिगरा पेट्रोल पंप पर रुक गए। उन्होंने मामले में तहरीर दी।

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