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Varanasi News: मारपीट का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में लंका पुलिस ने जितेंद्र सिंह की शिकायत पर मारपीट का केस दर्ज किया है। Atul और उसके दो साथी ने जितेंद्र के बेटे आदर्श सिंह पर हमला किया, जिससे उसकी दो अंगुलियां टूट गईं। आरोपी मौके से भाग गए।

Varanasi News: मारपीट का केस दर्ज

Varanasi News: वाराणसी। लंका पुलिस ने छित्तूपुर के वैष्णो नगर कॉलोनी के जितेंद्र सिंह की शिकायत पर मारपीट का केस दर्ज किया है। जितेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटा आदर्श सिंह मालवीय शिक्षा निकेतन में 12 वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। भगवानपुर निवासी अतुल सहित दो अन्य युवकों ने बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया। हमलवार ने ईंट से हमला करके उसके हाथ की दो अंगुलियां तोड़ दीं। गोली मारने की धमकी देकर आरोपी भाग निकले।

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