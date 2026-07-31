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Varanasi News: टप्पेबाजी की घटना का खुलासा न होने पर रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में, श्री काशी सर्राफा मंडल की बैठक हुई जिसमें 16 जुलाई को गोविंदपुरा में 27 किलोग्राम चांदी की टप्पेबाजी पर नाराजगी जताई गई। व्यापारियों ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और आज पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी निराशा व्यक्त की। पुलिस ने दो दिन में मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है।

Varanasi News: टप्पेबाजी की घटना का खुलासा न होने पर रोष

Varanasi News: वाराणसी। श्री काशी सर्राफा मंडल की ठठेरी बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान पर गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में गोविंदपुरा में 16 जुलाई को 27 किलोग्राम चांदी की टप्पेबाजी की घटना पर अब तक खुलासा न होने पर नाराजगी जताई गई। 28 जुलाई को सराफा व्यवसायियों ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गुरुवार को अल्टीमेटम की समयसीमा समाप्त होने के बाद चौक थाने पर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की गई और रोष जताया गया। पुलिस अधिकारियों ने दो दिन में मामले के खुलासे का आश्वासन दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि दो दिन में संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति पर विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

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बैठक में अशोक अग्रवाल, मुरलीधर सेठ, राजीव अग्रवाल, सत्यनारायण सेठ, शशि कुमार वर्मा, सुनील कुमार, अनूप जायसवाल, प्रसून कुमार मालवीय, गुरु प्रसाद सेठ आदि मौजूद रहे।

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