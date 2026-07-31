Varanasi News: परशुराम महादेव के अरघे में 19 मुंडों की माला
Varanasi News: वाराणसी में गढ़वासीटोला क्षेत्र में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में 19 मुंडों की माला विशेष आकर्षण है। परशुराम की छोटी प्रतिमा यहाँ विद्यमान है और अक्षय तृतीया पर दर्शन की विशेष महत्ता है। इसे परशुराम तीर्थ भी कहा जाता है।
Varanasi News: वाराणसी। गढ़वासीटोला क्षेत्र में नंदन साहू लेन स्थित प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मान्यता है कि परशुराम ने प्रायश्चित के तौर पर यहां दो बार पूजन किया था। शिवलिंग के अरघे में 19 मुंडों की माला विशेष आकर्षण है। ठठेरी बाजार से रामघाट की ओर बढ़ने पर गली से करीब पांच-छह फीट नीचे इस मंदिर में परशुराम की छोटी प्रतिमा भी है। नजदीक ही शिव कचहरी भी है जिसका दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। काशी के मंदिरों पर शोध करने वाले आचार्य वैभव किशोर गोस्वामी बताते हैं कि काशी खंडोक्त इस मंदिर का खास महत्व है।
अक्षय तृतीया पर यहां दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। दशकों से मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार के संजय यादव ने कहा कि इस जगह को परशुराम तीर्थ कहा जाता है।
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