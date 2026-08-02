Varanasi News: हनुमान मंदिर में अखंड रामचरित मानस
Varanasi News: बजरंग नगर के हनुमान मंदिर में सावन माह में अखंड श्रीरामचरित मानस पाठ की शुरुआत शनिवार को हुई। यह कार्यक्रम रविवार को समाप्त होगा। पाठ समाप्ति के बाद हवन-पूजन होगा, जिसके बाद भंडारा आयोजित किया जाएगा। जानकारी मंदिर के पुजारी त्रिलोकी नाथ दुबे ने दी।
Varanasi News: लोहता। सावन माह में बजरंग नगर कस्बे में शनिवार को हनुमान मंदिर में अखंड श्रीरामचरित मानस पाठ शुरू हुआ। इसका समापन रविवार को होगा। अखंड मानस पाठ समाप्त होने पर हवन-पूजन के बाद भंडारा होगा। यह जानकारी मंदिर के पुजारी त्रिलोकी नाथ दुबे एडवोकेट ने दी।
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