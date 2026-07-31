Varanasi News: चितरंजन पार्क में शुरू हुआ अखंड भंडारा
Varanasi News: वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क में अखंड भंडारा शुरू हुआ। पहले दिन हजारों भक्तों को भोजन और वस्त्र बांटे गए। यह भंडारा 28 अगस्त तक जारी रहेगा। इसका शुभारंभ राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने किया।
Varanasi News: वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क के अखंड भंडारा गुरुवार को आरंभ हुआ। पहले दिन हजारों भक्तों को पूड़ी, सब्जी, गुलाब जामुन, मालपुआ, पुलाव खिलाया गया। जरूरतमंदों को वस्त्र भी बांटे गए। राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने भंडारा का आरंभ किया। भंडारा 28 अगस्त तक नित्य चलेगा। ललित बेरीवाला के सौजन्य से हो रहे भंडारा का संचालन कन्हैया दुबे केडी, मुकेश शर्मा, राजेश शर्मा, विजय कृष्ण मिश्रा, सुनील शर्मा, दिलीप तुलसियानी, ब्रह्मदत्त आदि के सहयोग से किया जाएगा।
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