Varanasi News: सराफा बाजार में पिकेट ड्यूटी का निर्देश
Varanasi News: वाराणसी में गोविंदपुरा के सराफा बाजार में 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी की घटना के बाद एसीपी डॉ़ अतुल अंजान त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। सराफा व्यवसायियों ने घटना की जांच में तेजी लाने की अपील की।
Varanasi News: वाराणसी। प्रमुख संवाददाता। गोविंदपुरा में पिछले दिनों 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी की घटना के मद्देनजर शुक्रवार को एसीपी डॉ़ अतुल अंजान त्रिपाठी ने सराफा बाजार का निरीक्षण किया। ठठेरी बाजार, सुड़िया, गोविंदपुरा, रेशम कटरा, मछरहट्टा में निरीक्षण के बाद एसीपी ने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए चौक थानाध्यक्ष को पिकेट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।इसके बाद एसीपी ने सराफा व्यवसायियों के साथ ठठेरी बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान पर बैठक की। इसमें व्यवसायियों ने घटना का खुलासा न होने पर रोष जताया। एसीपी ने अगले सोमवार तक घटना का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया। इस दौरान वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, महामंत्री रवि सर्राफ, पंकज सर्राफ, राघव दवे, जतिन रस्तोगी, राजा सेठ, किशोर सेठ, अमनदीप सिंह, कमल कुमार सिंह, जय किशन सिंह, सुनील सेठ, विवेक अग्रवाल, किशन सेठ आदि मौजूद रहे।
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