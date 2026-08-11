Varanasi News: दिव्यांग दवा काउंटर बंद, मरीज परेशान
Varanasi News: वाराणसी के रामनगर में एलबीएस अस्पताल के दिव्यांगों के लिए दवा वितरण काउंटर पर हमेशा ताला लगा रहता है। मरीजों को सामान्य लाइन में लगकर दवा लेनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। दिव्यांगों का कहना है कि सामान्य काउंटर पर दवा लेने से समय बर्बाद होता है।
Varanasi News: वाराणसी। रामनगर स्थित एलबीएस अस्पताल में दिव्यांगों के लिए बना दवे वितरण काउंटर पर हमेशा ताला रहता है। ऐसे में यहां पर आने वाले मरीजों को काफी परेशानी होती है। दिव्यांग सामान्य लाइन में लगकर दवा लेते हैं। दिव्यांगों का कहना है कि सामान्य काउंटर पर दवा लेने से समय लगता है जिससे कि परेशानी होती है।
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