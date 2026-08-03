Varanasi News: सावन : यदुवंशी आज करेंगे बाबा का अभिषेक
Varanasi News: वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा अब 94वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यदुवंशी समाज के लोग केदारघाट से जल उठाकर दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना होंगे। गोवर्धन पूजा समिति प्रमुख जलाभिषेक यात्रा में शामिल होगी।
Varanasi News: वाराणसी। सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा का लगातार 94वें वर्ष निर्वाह किया जाएगा। काशी के यदुवंशी समाज के लोग चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले केदारघाट से जल उठाएंगे। सुबह सात बजे गौरीकेदारेश्वर का अभिषेक करने के बाद वे तिलभांडेश्वर मंदिर में जलार्पण करते हुए दशाश्वमेध घाट रवाना होंगे। वहां से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहीं गोवर्धन पूजा समिति की ओर से यदुवंशियों की टुकड़ी जंगमबाड़ी में मुख्य जलाभिषेक यात्रा में शामिल होगी। इस टुकड़ी का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष विनोद यादव करेंगे।
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