Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: सावन : यदुवंशी आज करेंगे बाबा का अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा अब 94वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यदुवंशी समाज के लोग केदारघाट से जल उठाकर दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना होंगे। गोवर्धन पूजा समिति प्रमुख जलाभिषेक यात्रा में शामिल होगी।

Varanasi News: सावन : यदुवंशी आज करेंगे बाबा का अभिषेक

Varanasi News: वाराणसी। सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के सामूहिक जलाभिषेक की परंपरा का लगातार 94वें वर्ष निर्वाह किया जाएगा। काशी के यदुवंशी समाज के लोग चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले केदारघाट से जल उठाएंगे। सुबह सात बजे गौरीकेदारेश्वर का अभिषेक करने के बाद वे तिलभांडेश्वर मंदिर में जलार्पण करते हुए दशाश्वमेध घाट रवाना होंगे। वहां से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहीं गोवर्धन पूजा समिति की ओर से यदुवंशियों की टुकड़ी जंगमबाड़ी में मुख्य जलाभिषेक यात्रा में शामिल होगी। इस टुकड़ी का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष विनोद यादव करेंगे।

ये भी पढ़ें:बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने डाक बम रवाना
ये भी पढ़ें:कांवर में गंगाजल भर अभिषेक को रवाना हुए काशी
ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष से शिवमय हुआ बेरई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।