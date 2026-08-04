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Varanasi News: सारंगनाथ मंदिर में 501 परिवार करेंगे रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी 25 अगस्त को सारंगनाथ महादेव मंदिर में 501 परिवारों के साथ रुद्राभिषेक करेगी। बाबा विश्वनाथ और माता गौरी की प्रतिमाएं पूर्व महंत आवास से लायी जाएँगी। पूजन के बाद शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

Varanasi News: सारंगनाथ मंदिर में 501 परिवार करेंगे रुद्राभिषेक

Varanasi News: वाराणसी। सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी की तरफ से 25 अगस्त को प्रदोष काल में सारंगनाथ महादेव मंदिर में 501 परिवार सामूहिक रुद्राभिषेक करेंगे। संस्था के सचिव गजेन्द्र सिंह ने बताया कि 25 अगस्त को बाबा विश्वनाथ और माता गौरी की पंचवदन प्रतिमा टेढ़ीनीम स्थित पूर्व महंत आवास से सारंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी के प्रमुख संयोजक डॉ राहुल सिन्हा ने बताया कि 25 अगस्त को पूजन के बाद शाम सात बजे से एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद शर्मा, उपाध्यक्ष एमएन पांडेय, कोषाध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा, काशी शिव बारात समिति के संयोजक दिलीप सिंह सहित कार्यकारिणी के सदस्य तैयारी में लगे हुए हैं।

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