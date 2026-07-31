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Varanasi News: वाहिनी भुल्लनपुर का जीत के साथ आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में बीएचयू के एस्ट्रोटर्फ पर 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन 34वीं बटालियन ने 12वीं बटालियन को 5-1 से हरा कर अगले चक्र के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की 10 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने किया।

वाहिनी भुल्लनपुर का जीत के साथ आगाज
वाहिनी भुल्लनपुर का जीत के साथ आगाज

Varanasi News: वाराणसी। बीएचयू के एस्ट्रोटर्फ पर शुक्रवार से शुरू हुई 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता के पहले दिन 34वीं वाहिनी ने अपने प्रभावशाली जीत हासिल कर अगले चक्र के लिए क्वालिफाई कर लिया। 36वीं वाहिनी रामनगर द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की कुल 10 टीमों को प्रवेश दिया गया है। इनमें गत विजेता 34वीं बटालियन भुल्लनपुर के अलावा चौथी बटालियन, 33वीं बटालियन, 37वीं, 12वीं, 42वीं, 39वीं, 48वीं, 20वीं और 36वीं बटालियन की टीमें शामिल हैं।

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आज खेले गए मैच में भुल्लनपुर की 34वीं वाहिनी ने 12वीं वाहिनी पीएसी को एकतरफा मुकाबले में 5-1 से पराजित किया।

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इसके पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने किया। उन्होंने टीमों के मार्चपास्ट की सलामी ली और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।

इस दौरान प्रमोद कुमार यादव, राजेश कुमार, कैलाश नाथ यादव, सुरेंद्र कुमार, संजय सिंह, राम सिंह, अंकित कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

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