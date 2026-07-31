Varanasi News: भुल्लनपुर की 34वीं वाहिनी ने 5-1 से जीता उद्घाटन मैच

Varanasi News: 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता-2026 का उद्घाटन बीएचयू के एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड पर डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय (आईपीएस) द्वारा किया गया। उद्घाटन मुकाबला 34वीं वाहिनी ने 12वीं वाहिनी के खिलाफ 5-1 से जीता। प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही हैं और समापन 2 अगस्त को होगा।

Varanasi News: वाराणसी। बीएचयू स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड पर शुक्रवार को 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन आयोजन सचिव एवं मुख्य अतिथि 36वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय (आईपीएस) ने किया। सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय ने सभी टीमों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सभी टीमों के खेल स्तर में लगातार सुधार हुआ है और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ मुकाबले में भाग लेना चाहिए। उन्होंने सपोर्ट स्टाफ, बैंड टीम एवं निर्णायक मंडल की सराहना करते हुए कहा कि निर्णायकों का निर्णय सर्वोपरि होगा। साथ ही खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की।

प्रतियोगिता का प्रारंभिक मैच उद्घाटन मुकाबला 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर और 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में 34वीं वाहिनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-1 से जीत दर्ज की। मैच के बाद मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रतियोगिता के प्रतिभागी पूर्वी जोन की इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें—04वीं, 12वीं, 20वीं, 33वीं, 34वीं, 36वीं, 37वीं, 39वीं, 42वीं एवं 48वीं वाहिनी पीएसी—प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 2 अगस्त को होगा। उद्घाटन समारोह में उप सेनानायक प्रमोद कुमार यादव, सहायक सेनानायक राजेश कुमार, शिविरपाल कैलाश नाथ यादव, सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार, वाहिनी खेल अधिकारी संजय सिंह, एसक्यूएम राम सिंह, पीसी अंकित कुमार सिंह, सभी टीमों के कोच, मैनेजर, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे।