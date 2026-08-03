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Varanasi News: चातुर्मास : जीवन, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है कलश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 28वें चातुर्मास का कलश स्थापना महोत्सव सम्पन्न हुआ। मुनि धर्मसागर एवं भावसागर महाराज की उपस्थिति में मांगलिक क्रियाएं की गईं। मुनियों ने कलश के महत्व पर प्रकाश डाला, जो जीवन, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है, और इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया।

Varanasi News: चातुर्मास : जीवन, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है कलश

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को 28वें चातुर्मास का कलश स्थापना महोत्सव संपन्न हुआ। मुनि धर्मसागर और भावसागर महाराज के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं हुईं, अभिषेक एवं विशिष्ट मंत्र शांति धारा संपन्न हुई। मुनि भावसागर ने कहा कि कलश जीवन, ज्ञान, समृद्धि, समग्रता का प्रतीक है। सभी मांगलिक कार्यो में मंगल कलश का महत्व होता है। यह बल, आयु, आरोग्य-ऐश्वर्य की वृद्धि, विघ्न की शांति, पुण्य की प्राप्ति तथा कार्य की सिद्धि हो-ऐसा मंत्र बोलकर स्थापित किया जाता है।मुनि धर्मसागर ने कहा कि चातुर्मास में कलश स्थापना केवल एक रस्म नहीं है। इसके पीछे धर्म, विज्ञान और सामाजिक कारण सभी जुड़े हैं।

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कलश ज्ञान और शांति का केंद्र है। कलश में भरा जल पवित्रता और निर्मल मन का प्रतीक है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की प्रेरणा देता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उन्होंने कहा कि प्राचीन ऋषियों ने धर्म के साथ विज्ञान भी जोड़ा।

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