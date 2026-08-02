Varanasi News: कॉल सेटर की 21 लड़कियों को मिली जमानत
Varanasi News: वाराणसी के महमूरगंज में एक फर्जी कॉल सेंटर से पकड़ी गईं 21 लड़कियों को शनिवार को जमानत मिल गई। उन पर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी का आरोप था। अदालत ने यह मानते हुए उन्हें रिहा किया कि उनकी गिरफ्तारी विधि के अनुसार नहीं की गई।
Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। महमूरगंज की रघुवर नगर कॉलोनी में चल रहे कॉल सेंटर से पकड़ी गईं 21 लड़कियों को शनिवार को जमानत मिल गई। वे शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के आरोप में पकड़ी गई थीं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) सौरभ शुक्ला की अदालत ने सभी को रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी गरिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव ने उप निरीक्षक संजना गौतम से पूछा कि क्या बीएनएसएस की धारा 43(5) का अनुपालन किया गया है। इस पर उत्तर मिला कि उपरोक्त धारा का अनुपालन नहीं किया गया।
धारा 43 (5) में प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि आरोपियों की गिरफ्तारी विधि के अनुसार नहीं की गई।प्रकरण के अनुसार महमूरगंज के एक मकान में फर्जी कॉल सेंटर में शेयर में निवेश के नाम पर रुपये ऐंठने की शिकायत मिली थी। इस पर डीसीपी नीतू कादयान ने पुलिस टीम के साथ 30 जुलाई को छापेमारी की। तब मौके से 21 युवतियों और 9 पुरुषों समेत 32 लोग गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में पता चला कि सभी मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी के रहने वाले हैं। वे शेयर ट्रेडिंग में निवेश के लिए टेलीकॉलिंग के जरिए ग्राहक फंसाते थे।
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