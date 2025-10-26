Hindustan Hindi News
bole Kashi : There is no water in the taps but in the eyes, a strange story of Jalkal
बोले काशी : नलों में नहीं आंखों में पानी, जलकल की अजीब कहानी

बोले काशी : नलों में नहीं आंखों में पानी, जलकल की अजीब कहानी

संक्षेप: बुनियादी सविधाओं के अभाव में जीवन की दशा कैसी होती है, इसकी तस्वीर अकेलवा बॉबा कॉलोनी (पैगंबरपुर) में साफ दिखती है। दशकों पुरानी इस कॉलोनी में नया ट्यूबवेल लगा दिया गया, जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई। हजारों का बकाया दिखाकर जलकर ने नोटिस जरूर भेज दिया है। 

Sun, 26 Oct 2025 05:35 PMSandeep Kumar Shukla लाइव हिन्दुस्तान
वाराणसी।अकेलवा बॉबा कॉलोनी (पैगंबरपुर) अकथा वार्ड का हिस्सा है। यहां के निवासियों की आंखों में पानी है, मगर नलों में नहीं। जहां नई पाइप लाइन बिछी है, वहां के लोगों का गला सूख रहा है। एक हैंडपंप भी नहीं है। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में अनिल कुमार, सोनी देवी ने बताया कि लगभग पांच हजार की आबादी वाली कॉलोनी के लिए नया ट्यूबवेल लगा है, पाइप लाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन महीनों बाद भी घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही हैं। राजेश कुमार गुप्ता, गीता देवी ने कहा कि विभाग की उपेक्षा से कॉलोनी की आधी आबादी जलसंकट से घिरी है। कहा कि ट्यूबवेल तुरंत चालू कर पानी कनेक्शन जारी किए जाएं। एक या दो हैंडपंप भी लगाए जाएं। तूफानी प्रताप बिंद, कुलदीप गुप्ता ने कहा कि वर्षों से कॉलोनी में जलकर लेने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया, लेकिन अब एक झटके में लोगों को हजारों रुपये के बकाया का नोटिस भेज दिया गया है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान एक साथ करना मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कठिन है। कहा कि कॉलोनी में मकान, जल और बिजली का टैक्स एक साथ जमा करने की जटिल प्रणाली है। कई सालों से नगर निगम या जलकर के किसी भी कर्मचारी ने टैक्स वसूली के लिए संपर्क नहीं किया। राजेश और सुजीत ने कहा कि लोगों को सिर्फ हाउस टैक्स और बिजली बिल के भुगतान के नोटिस मिलते रहे। अगर विभाग नियमित मासिक या त्रैमासिक बिल भेजता, तो हम छोटी-छोटी किस्तों में भुगतान कर सकते थे, लेकिन अब एक साथ इतना बड़ा बोझ उठाना मुश्किल है। कहा कि यह विभाग की लापरवाही है। लंबे समय तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अब आम जनता पर बोझ डाल रहे हैं।

सड़क की मरम्मत नहीं

दशकों पुरानी कॉलोनी में पक्की सड़क नहीं है। अलगूराम बिंद, सुजीत मौर्य, कुलदीप गुप्ता ने कहा कि हल्की बारिश में भी जलजमाव और कीचड़ की स्थिति बन जाती है। तब एंबुलेंस या कोई अन्य वाहन कॉलोनी में नहीं पहुंच पाते। रात में किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ जाए या कोई गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा में हो, तो मजबूरन मरीज को चारपाई पर ले जाना पड़ता है। कल्याणी कुमारी ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है।

बिजली विभाग की अनदेखी

तूफानी प्रताप बिंद, पुनवासी ने कहा कि यहां बिजली के खंभों का अभाव है। बिजली के तार बांस-बल्लियों के सहारे लटक रहे हैं। कॉलोनी के कई हिस्सों में खंभे नहीं हैं। मजबूरी में बांस-बल्लियां लगाकर तारों को सहारा देना पड़ा है। कुमारु गौंड, सरोज देवी ने कहा कि हल्की हवा से बांस-बल्ली डगमगाने लगते हैं, तार लटक आते हैं, कभी-कभी टूटकर गिर जाते हैं। हर समय डर रहता है कि कहीं किसी को करंट न लग जाए।

कॉलोनी में नशेड़ियों का जमावड़ा

आशा श्रीवास्तव, राहुल ने कहा कि यहां के लोग नशेड़ियों से त्रस्त है। कॉलोनी के खाली प्लॉट, सुनसान कोने और गलियों के मुहाने पर शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं और बच्चे हैं। माहौल भी बिगड़ रहा है। भागमनी, मंजू ने कहा कि शाम को जरूरी काम से भी बाहर निकलने में डर लगता है। नशेड़ियों की हरकतों का बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें गंदा माहौल देखने को मिलता है। सुशीला देवी ने कहा कि रात होते ही कॉलोनी में सन्नाटा पसर जाता है। शाम से सुबह तक पुलिस की कोई भी गश्ती टीम इलाके में दिखाई नहीं देती। चिंता देवी, मंतर देवी ने कहा कि पुलिस गश्त हो तो नशेड़ियों पर अंकुश लग सकता है।

स्ट्रीट लाइटें नदारद

गीता, मधु गुप्ता ने ध्यान दिलाया कि कॉलोनी की मुख्य सड़कों से लेकर भीतर गलियों में कहीं भी स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। जो इक्का-दुक्का खंभे हैं, उन पर भी रोशनी गायब है। रात में कॉलोनी अंधेरे में डूबी रहती है। इससे असुरक्षा का भय रहता है, आवागमन में परेशानी होती है। रात में अपनी बालकनी में खड़े होने से भी डरते हैं। सुजीत ने कहा कि रात में डॉक्टर के पास जाना हो या कोई इमरजेंसी हो तो अंधेरे के कारण घर से कदम नहीं निकाल पाते।

रोज कूड़ा नहीं उठता

ज्योति गुप्ता, गीता देवी ने कहा कि सड़कों पर और गलियों में झाड़ू नहीं लगती है। कचरा ट्रॉली कभी-कभार आती है। कई बार तो 4-5 दिन तक उसका अता-पता नहीं रहता। घरों से निकलने वाला सूखा और गीला कचरा अपने घरों के बाहर या खाली प्लाटों में फेंकना पड़ रहा है। भागमनी, अर्जुन गौंड ने कहा कि गलियों में महीनों से झाड़ू नहीं लगी है। गंदगी से मच्छरों प्रकोप बढ़ रहा है। संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है।

खतरे में नौनिहालों का भविष्य

अलगू राम बिंद, अनिता ने कहा कि कॉलोनी में पैगंबरपुर प्राथमिक विद्यालय भवन की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं, प्लास्टर उखड़ चुका है और ईंटें झांक रही हैं। अनिल कुमार ने कहा, विद्यालय की दीवारें इतनी खराब हो चुकी हैं कि तेज हवा या हल्का झटका इन्हें गिरा सकता है। बच्चों की न केवल सुरक्षा खतरे में है, बल्कि उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षक भी डरे के माहौल में पढ़ाने को मजबूर हैं।

हमारी बात सुनें

1. खराब मार्ग के कारण पैदल चलना भी दूभर हो गया है। आए दिन लोग चोटिल होते रहते हैं।

- सुजीत मौर्य

2. हम नियमित रूप से टैक्स देते हैं, फिर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यह किस तरह का विकास है?

- कुलदीप गुप्ता

3. पाइप लाइन बिछा दी गई, ट्यूबवेल भी लग गया, लेकिन पानी की सप्लाई हमारे घरों तक नहीं पहुंची है।

- राजेश कुमार गुप्ता

4. कूड़ा उठान की गाड़ी रोज नहीं आती। सप्ताह में दो या तीन दिन ही कचरा उठाया जाता है। झाड़ू नहीं लगती।

- सरोज देवी

5. सालों से कोई नहीं आया। किसी ने मीटर रीडिंग नहीं ली। अचानक दस साल का बकाया जोड़कर नोटिस दे दिया।

- तूफानी बिंद

-6. अंधेरे में हादसे का डर रहता है। स्ट्रीट लाइट न होने से वाहन चालक गड्ढे नहीं देख नहीं पाते, फिसल जाते हैं।

- आशा श्रीवास्तव

7. कॉलोनी में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। पुलिस रोज एक-दो बार भी राउंड लगाए तो राहत होगी।

- ज्योति गुप्ता

8. पैगंबरपुर प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गया है। दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, प्लास्टर उखड़ चुका है।

- अनिल कुमार गौंड

9. कॉलोनी में बिजली के पोल लगाए जाएं और इन असुरक्षित बांस-बल्लियों को हटा दिया जाए।

-पुनवासी

10. छोटे बच्चे नशेड़ियों को नशा करते देखते हैं, गंदी भाषा सुनते हैं। ऐसे में उनके मन पर क्या असर पड़ेगा?

- अनिता गौंड

11. बांस-बल्ली के सहारे लटके बिजली के तार कई जगह इतनी नीचे आ गए हैं कि वहां से गुजरना खतरनाक है।

- अलगू राम बिंद

12. कॉलोनी के बाहर नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। इससे असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है।

- अर्जुन गौंड

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. सड़क की मरम्मत हो या पुनर्निर्माण किया जाए। जलनिकासी के लिए मार्ग के किनारे ढलान वाली नालियों का निर्माण हो।

2. कॉलोनी में जगह-जगह पर बिजली के खंभे लगाए जाएं। इसके साथ भूमिगत तरीके से भी बिजली के तारों को व्यवस्थित किया जाए।

3. विभाग को देर किए बिना नया ट्यूबवेल चालू करना चाहिए। कॉलोनी के सभी घरों में पानी की सप्लाई शुरू करने की जरूरत है।

4. जर्जर स्कूल भवन के सुरक्षित निर्माण के लिए बजट आवंटित कर कार्य शुरू किया जाए। इससे छात्रों को सुरक्षा मिलेगी।

5. विभागों से बकाया राशि को किस्तों (इंस्टॉलमेंट) में जमा करने की सुविधा मिले। इससे कर आसानी से जमा हो सकता है।

शिकायतें

1. सड़कें गड्ढों से भरी हैं। जहां पाइप लाइन बिछी, वहां काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई।

2. कॉलोनी में बिजली के खंभे नहीं हैं। बांस-बल्ली के सहारे बिजली के तार झूल रहे हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

3. एक हैंडपंप नहीं है। महीने से बिछी पाइप लाइन और ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जलापूर्ति बंद है।

4. प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में है। दीवारें, छत टूटी हुई हैं, प्लास्टर गिर रहा है। भवन के गिरने का अंदेशा है।

5. विभाग ने वर्षों तक कोई बिल या नोटिस नहीं भेजा। अचानक हजारों रुपये पुराना बकाया दिखाकर जलकर का नोटिस भेज रहे हैं।

बोले जिम्मेदार

सड़क का भेजा है प्रस्ताव

सड़क बनाने के लिए नगर आयुक्त के पास प्रस्ताव भेजा गया है। पैगंबरपुर पोखरी के पास मिनी ट्यूबवेल लगा है। इससे 500 घरों को पानी मिलेगा। नल लगाकर कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन पानी की सप्लाई अभी रूकी हुई है।

राजेन्द्र मौर्य-पार्षद, अकथा वार्ड

Sandeep Kumar Shukla

लेखक के बारे में

Sandeep Kumar Shukla
