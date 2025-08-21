bole Kashi: Save us from diploma holders technicians, increase the respect of the profession Story बोले काशी : डिप्लोमाधारी टेक्नीशियनों से बचाएं, पेशे का सम्मान बढ़ाएं, Varanasi Hindi News - Hindustan
फिजियोथिरेपिस्ट अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिप्लोमाधारी टेक्नीशियनों ने उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है। वे खुद को प्रशिक्षित फिजियोथिरेपिस्ट बताते हैं जबकि उनके पास ज्ञान और अनुभव की कमी होती है।

Sandeep Kumar Shukla लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 05:25 PM
वाराणसी। फिजियोथिरेपिस्ट अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिप्लोमाधारी टेक्नीशियनों ने उनके सामने चुनौती खड़ी कर दी है। वे खुद को प्रशिक्षित फिजियोथिरेपिस्ट बताते हैं जबकि उनके पास ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। इन दिनों ऐसे लोग भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फिजियोथिरेपी में मास्टर डिग्रीधारकों का कहना है कि जिम्मेदारों ऐसी स्थिति पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। गैर विशेषज्ञों की वजह से इस पेशे की प्रतिष्ठा, सम्मान और मरीजों का विश्वास खतरे में पड़ता जा रहा है।

वाराणसी फिजियोथिरेपिस्ट संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ फिजियोथिरेपिस्ट ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में अपनी समस्याएं साझा की। कहा कि हम मेडिकल साइंस के महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारे बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं। हम मरीजों का दर्द कम करने, उनकी गतिशीलता बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद हमें वह सम्मान और महत्व नहीं मिलता जिसके हकदार हैं। डॉक्टरों और नर्सों को सभी सुविधाएं और सम्मान मिलता है, लेकिन हमारी अनदेखी की जाती है। हमारी समस्याएं अनसुनी रहती हैं। वैकेंसी नहीं निकलती, पदोन्नति नहीं मिलती, वेतन में समानता नहीं होती। हमारे पेशे की प्रगति के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती है। फिजियोथिरेपिस्ट के क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि गैर विशेषज्ञ लोग मनमानी न कर सकें। वैंकेसी में डिप्लोमा होल्डर की जगह बैचलर डिग्री को मान्यता देनी चाहिए। हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। इससे मन को ठेस पहुंचती है और पेशे की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। मरीजों को भी नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें सही और विशेषज्ञ इलाज नहीं मिल पा रहा है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. अमितेश कुमार गिरि ने बताया कि हमारा संगठन 15 वर्षों से फिजियोथिरेपी चिकित्सा को बढ़ावा देने में जुटा है। कैंप, वर्कशॉप और सीएमई का आयोजन किया जाता है। हर माह अलग-अलग विषयों पर दो से तीन ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप होते हैं। इससे लोगों को फिजियोथिरेपी के बारे में जानकारी मिलती है। जोड़ों की समस्या, लकवा, सर्वाइकल पेन, सेरेब्रल पाल्सी आदि समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को बिना दवा के ठीक किया जाता है। बताया, इस वर्ष एनसीएएचपी (नेशनल कमीशन फार एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन) का गठन गया है। इसकी मदद से ‘वन नेशन-वन सिलेबस’ पर काम होगा। पूरे देश में एक सिलेबस होगा और अब साढ़े चार वर्ष की जगह फिजियोथिरेपी का बैचलर कोर्स पांच वर्ष का हो जाएगा।

टेक्नीशियन भी कर रहे इलाज

डॉ. मनीष सिंह ने कहा कि फिजियोथिरेपी क्षेत्र में साढ़े चार साल की बैचलर डिग्री होती है। वहीं दो वर्षों का डिप्लोमा कोर्स भी कराया जाता है। यह मेडिकल क्षेत्र में सही नहीं है। डिप्लोमा होल्डरों को अक्सर टेक्निशियन के रूप में देखा जाता है। उनके पास ज्ञान और अनुभव की कमी होती है मगर वे भी मरीजों के इलाज से खुद को जोड़ ले रहे हैं। इससे इलाज में बड़ी समस्या पैदा होती है। डॉ. अभिनव श्रीवास्तव ने कहा कि टेक्निशियन को किसी वरिष्ठ फिजियोथिरेपिस्ट के निर्देशन में ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। डिप्लोमा बंद होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पेशेवर भविष्य को खतरे में डाल रही है। यह मरीजों के लिए भी उचित नहीं है।

हिल रही प्रतिष्ठा की बुनियाद

डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि फिजियोथिरेपी के विद्यार्थियों में जागरूकता की कमी ने पेशे को हिलाकर रख दिया है। वे अपने पेशे को समझ नहीं पाते हैं, न ही इसके महत्व को महसूस करते हैं। जगह-जगह ओपेन एडमिशन की वजह से कोई भी व्यक्ति फिजियोथिरेपी का कोर्स कर सकता है, चाहे उसे इस क्षेत्र में रूचि हो या न हो। इससे इस पेशे की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। डॉ. मनीष कुमार चौहान ने कहा कि इंटर्नशिप के आधार पर एडमिशन होना चाहिए ताकि वे लोग ही कोर्स में प्रवेश पा सकें जो वास्तव में इस क्षेत्र में रूचि रखते हैं और इसके लिए समर्पित हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पेशे में अयोग्य भी आ रहे हैं।

बढ़ रही अनदेखी और भ्रम

डॉ. प्रणव कुमार सिंह ने कहा कि योग और फिजियोथिरेपी बिल्कुल अलग क्षेत्र हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। डॉक्टर भी मरीजों को कभी-कभी योग की सलाह दे देते हैं जो फिजियोथिरेपी के विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दखलंदाजी है। डॉ. मयंक सिंह ने कहा कि कई लोग बिना ज्ञान-प्रशिक्षण के व्यायाम और योगासन बता देते हैं। इससे मरीजों को नुकसान होता है। डॉ. रुद्रेष मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि हर कोई फिजियोथिरेपिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के। फिजियोथिरेपिस्ट को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है।

सीधे सर्जरी की सलाह गलत

डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जागरूकता की कमी से लोग दर्द या तकलीफ में सीधे अर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जबकि यह काम फिजियोथिरेपिस्ट का है। डॉक्टर भी अक्सर मरीजों को फिजियोथिरेपिस्ट के पास जाने की राय नहीं देते बल्कि सीधे सर्जरी की सलाह दे देते हैं। यह गलत है, इससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर्जरी के बाद मरीजों को लंबे समय तक दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है। उनकी सेहत, उनकी मुस्कान दांव पर लग जाती है। बताया कि किसी मरीज को सर्जरी के दौरान फिजियोथिरेपी करवानी पड़ती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड के तहत सिर्फ सर्जरी का भुगतान किया जाता है। फिजियोथिरेपी का भुगतान न होने से कई मरीज थेरेपी की सुविधा नहीं ले पाते।

सरकार नहीं दे रही ध्यान

डॉ. अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि फिजियोथिरेपी के विकास के लिए सरकार कोई योगदान नहीं देती है। अनुभवी फिजियोथिरेपिस्टों को पदोन्नति भी नहीं मिलती। कहा कि अलग-अलग विषयों जैसे स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, पेडियाट्रिक, कार्डियो, गायनी व जिरियाट्रिक फिजियोथिरेपी आदि में लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विशेषज्ञ बनते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बताया कि अन्य विषयों में शिक्षा ऋण आसानी से मिल जाता है, फिजियोथिरेपी कोर्स में ऋण सुविधा नहीं है। डॉ. संजीव कुमार कुशवाहा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में फिजियोथिरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद सरकार हमारे लिए विशेष योजना या बजट नहीं बनाती। इससे हमारे भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैकेंसी न निकलने से नए लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

हमारी बात सुनें

1. जिम और योग फिजियोथिरेपिस्ट की देखरेख में करने से ज्यादा लाभ होगा। इंजरी कम होगी।

- डॉ. पंकज कुमार सिंह

2. फिजियोथिरेपिस्ट को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। पे ग्रेड में सुधार की आवश्यकता है।

डॉ. मयंक सिंह

3. फिजियोथिरेपिस्ट को अन्य डॉक्टरों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए।

- डॉ. अवनीश कुमार सिंह

4. टेक्निशियन मेडिकल क्लिनिक न खोलें। असिस्टेंट की तरह पहले काम सीखें।

- डॉ. मनीष सिंह

5. राज्य और भारत सरकार की तरफ से फिजियोथिरेपिस्ट के लिए वैंकेसी निकाली जाए।

- डॉ. मनीष कुमार चौहान

6. फिजियोथिरेपिस्ट को एक वर्ष की इंटर्नशिप अनिवार्य है। इस दौरान स्टाइपेंड मिलना चाहिए।

- डॉ. अभिनव श्रीवास्तव

7. बिना डिग्री फिजियोथिरेपिस्ट की प्रैक्टिस रोकनी चाहिए। इससे मरीजों को समस्याएं होती हैं।

- प्रणव कुमार सिंह

8. जिम और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में फिजियोथिरेपिस्ट की अनिवार्य रूप से नियुक्ति हो।

- प्रमोद कुमार सिंह

9. सर्जन और फिजियोथिरेपिस्ट में अंतर समझना होगा। दर्द में सर्जरी की सलाह देना गलत है।

- संजीव कुमार कुशवाहा

10. स्कूली स्तर पर कंसल्टेंट फिजियोथिरेपिस्ट की नियुक्ति की जानी चाहिए।

- डॉ. रुद्रेश मोहन श्रीवास्तव

11. अंतिम स्थिति में चिकित्सक मरीज को फिजियोथिरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं।

- डॉ. अमितेश कुमार गिरि

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. फिजियोथिरेपी के बारे में डॉक्टर मरीजों में जागरूकता बढ़ाएं। सही समय पर सही उपचार से खर्च कम होगा।

2. फिजियोथिरेपिस्ट को दूसरे डॉक्टरों की तरह समान वेतन मिले। अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से फिजियोथिरेपिस्ट की नियुक्ति हो।

3. रजिस्टर्ड फिजियोथिरेपिस्ट के यहां थिरेपी कराने वाले मरीजों को इंश्योरेंस पॉलिसी सुविधा दी जानी चाहिए।

4. फर्जीवाड़े बंद होने चाहिए। नाम का फायदा उठाकर मरीजों गलत सलाह नहीं देनी चाहिए।

5. डिप्लोम कोर्स बंद करने की आवश्यकता है। इससे फिजियोथिरेपिस्ट अपने ज्ञान-अनुभव मरीजों तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं।

शिकायतें

1. फिजियोथिरेपी से जोड़, मांसपेशियां और नस संबंधित अनेक बीमारियों का इलाज होता है। जागरूकता की कमी से मरीज भटकते हैं।

2. फिजियोथेरेपी की पढ़ाई अन्य मेडिकल पढ़ाई की तरह कठिन है। सरकारी, निजी अस्पतालों में वेतन में भेदभाव होता है।

3. किसी भी रजिस्टर्ड फिजियोथिरेपिस्ट के पास मरीज को इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम करने की सुविधा नहीं मिलती।

4. योग और फिजियोथिरेपी दोनों अलग है। डॉक्टर अक्सर फिजियोथिरेपिस्ट की भूमिका निभाने लगते हैं।

5. डिप्लोमाधारक टेक्निशियन अपने को फिजियोथिरेपिस्ट बताते हैं। इससे पहचान धूमिल हो रही है।

एक नजर

200 रजिस्टर्ड फिजियोथिरेपिस्ट हैं जिले में

300 कैंप लगा चुका है वाराणसी फिजियोथिरेपिस्ट संगठन

-70 से 80 वर्कशॉप हो चुकी है फिजियोथिरेपी की

-100 के आसपास मरीज आते हैं अस्पतालों में फिजियो के लिए

bole kashi

