बोले काशी : बिचौलियों से बेजार बर्तन बाजार में ‘मंदी का शोर’

वाराणसी। बर्तन रोज की जरूरत हैं, लिहाजा इनकी खरीद बिक्री होती रहती है। धनतेरस और दीपावली पर उनकी मांग बढ़ जाती है लेकिन इस बार काशीपुरा स्थित बर्तनों के थोक बाजार में मंदी का ‘शोर’ है। दुकानदार मायूस हैं। कहते हैं कि कभी तांबे और पीतल के कमंडल, सूप और दूसरे बर्तनों की खनक रहती थी, अबकी वैसा दिख नहीं रहा। फैंसी बर्तनों की बढ़ती मांग, ऑनलाइन खरीदारी का झटका और कच्चे माल पर भारी जीएसटी ने इस कारोबार की नींव हिला दी है, बिचौलियों से भी ‘चपत’ लग रही है।

काशीपुरा पूरे पूर्वांचल में बर्तन के बड़े थोक बाजारों में शुमार है। यहां दूर-दराज के जिलों के व्यापारी बर्तन की खरीदारी करने आते हैं। यहां की सबसे बड़ी विशेषता यहां के पारंपरिक हस्तनिर्मित बर्तन हैं। इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में हमेशा मांग रहती है। बाजार की खास पहचान यहां के कारीगरों के बना तांबे के कमंडल और सूप हैं। काशीपुरा स्थित गंगू का शिवाला में जुटे बर्तन विक्रेताओं ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कारोबारी हालात पर चर्चा की। कहा कि दीपावली और धनतेरस पर चमकने वाला बर्तन बाजार अबकी मंदी की चपेट में है। पिछले दो वर्षों की तुलना में बिक्री धीमी है। गुंजन सिंह कसेरा ने कहा कि धनतेरस, दीपावली के दिनों को छोड़कर, साल के अन्य महीनों में काम इतना मंदा रहता है कि दुकान का किराया और कर्मचारियों का वेतन निकालना मुश्किल हो जाता है। त्योहार खत्म होते ही अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए दूसरे काम‌ करने पड़ते हैं। प्रवीण क्षत्रिय ने कहा कि बिचौलियों की लंबी चेन से नुकसान हो रहा है। बिचौलिए मनमाने दाम पर माल खरीदते हैं और बेचते हैं। इससे मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि शिविर में सीधे निर्माताओं से माल खरीदने और ग्राहकों को बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिचौलिए हमारा मुनाफा खा जाते हैं। हमें बहुत कम मार्जिन पर काम करना पड़ता है। रविशंकर ने कहा कि अगर प्रशासन नियमित शिविर लगाए तो इससे स्थानीय बर्तन उद्योग से जुड़े हजारों लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

बढ़ती कीमतों से भी संकट

आलोक कुमार कसेरा के मुताबिक एक दौर में तांबे-पीतल के बर्तन हर घर की शान होते थे। इन्हें न केवल शुभ माना जाता था, बल्कि इनसे सेहत को होने वाले लाभ भी जगजाहिर थे। अब धातु (मेटल) के बढ़ते भावों ने इस पारंपरिक कारोबार पर संकट खड़ा कर दिया है। तांबे और पीतल के बर्तनों की मांग तेजी से गिरी है। दुकानों में स्टॉक धूल फांक रहा है। मनोज कसेरा ने कहा कि तांबा-पीतल के बर्तन ग्राहकों की पहुंच से दूर हो गए हैं। पहले लोग स्वास्थ्य और परंपरा के लिए इन्हें खरीदते थे, अब मंहगाई के कारण प्राथमिकताएं बदल गई हैं।

बढ़ी फैंसी बर्तनों की मांग

रविशंकर ने कहा कि बर्तन बाजार के नए ट्रेंड ने पारंपरिक कारोबार को खतरे में डाल दिया है। अब फैंसी और आधुनिक डिजाइन वाले बर्तनों की मांग बढ़ रही है। खासकर विवाह और तिलक जैसे आयोजनों में ग्राहक पुराने जमाने के भारी और सादे पीतल या तांबे के बर्तन की जगह स्टेनलेस स्टील, बोन चाइना और आधुनिक नॉन-स्टिक सेट जैसे फैंसी बर्तनों की मांग कर रहे हैं। रविबाबू कसेरा ने कहा कि तिलक में पहले पीतल के बड़े टोकने और परात देना शुभ माना जाता था, लेकिन अब ग्राहकों की मांग फैंसी डिनर सेट, माइक्रोवेव-सेफ क्रॉकरी और आधुनिक बर्तनों की होती है। इसके चलते पारंपरिक बर्तनों को दुकान से हटाकर फैंसी स्टॉक भरना पड़ रहा है।

पूजा-पाठ के बर्तनों पर मिले छूट

मोनू कसेरा ने कहा कि काशी त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों की नगरी है। पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले तांबा, पीतल और अन्य धातुओं के लोटे-कलश, थालियां आदि पारंपरिक बर्तनों को जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए। प्रवीण क्षत्रिय ने कहा कि बर्तन केवल व्यापारिक वस्तुएं नहीं हैं, ये भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग भी हैं। पूजा-पाठ के बर्तन हर घर की जरूरत हैं, लोग इन्हें आस्था से खरीदते हैं। जीएसटी मुक्त होने से ये बर्तन सस्ते होंगे और आम लोग इन्हें आसानी से खरीद सकेंगे।

संकट में ‘हुनर-ए-बनारस’

सदियों से कला और कारीगरी के लिए विश्वविख्यात बनारस की हस्तशिल्प परंपरा गंभीर संकट से जूझ रही है। अनिल कसेरा ने कहा कि पुराने कारीगरों का हुनर उनके साथ ही खत्म हो रहा है। बर्तन कारीगरों की नई पीढ़ी इस काम से मुंह मोड़ रही है, क्योंकि इसमें न तो पर्याप्त आय है और न ही भविष्य की सुरक्षा। इससे यह अमूल्य पारंपरिक ज्ञान धीरे-धीरे लुप्त होने के कगार पर है। बोले कि अगर सरकार शहर के मुख्य क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां युवाओं को स्टाइपेंड मिले और बाजार से जोड़ा जाए तो यह कला फिर से जीवित हो सकती है।

बुनकरों की तरह मिले सब्सिडी

पीतल-तांबे के बर्तन बनाने वाले शिल्पकारों के मुताबिक उनकी कार्यशालाओं में पॉलिशिंग, कटिंग और अन्य मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें बिजली की खपत अधिक होती है। बादल सिंह ने कहा कि बुनकरों को सरकार की ओर से फ्लैट रेट पर बिजली दी जाती है। हमें भी उसी तरह सहायता की जरूरत है। बिजली के बिल में ही हमारी सारी कमाई चली जाती है। अनिल ने कहा कि जिस प्रकार सरकार बनारसी साड़ी को बचाने के लिए बुनकरों का समर्थन कर रही है, उसी प्रकार बर्तन के शिल्पकारों के लिए भी आर्थिक सहायता आवश्यक है। सब्सिडी और छूट मिलने से उत्पादों की लागत कम होगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।

कच्चे माल पर जीएसटी की मार

बर्तन विक्रेताओं ने कच्चे माल पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपने कारोबार के लिए बड़ी बाधा बताया। गुंजन सिंह कसेरा ने कहा कि तांबा, पीतल आदि धातुओं के स्क्रैप या कच्चे माल पर जीएसटी की दरें तैयार बर्तनों के मुकाबले अधिक हैं। इसने मुनाफे को लगभग खत्म कर दिया है। कच्चा माल हमें महंगे दामों पर मिलता है। किशन कसेरा ने कहा कि हम कच्चे माल से बर्तन बनाकर बेचते हैं तो तैयार माल पर भी जीएसटी लगता है। इस दोहरी मार से लागत बहुत बढ़ जाती है। बाजार में सस्ते, फैंसी बर्तनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। शासन कच्चे माल पर जीएसटी की दर कम करे, ताकि सदियों पुराना यह कारोबार बचा रह सके।

ऑनलाइन शॉपिंग से तगड़ी ‘चोट’

रविशंकर ने कहा कि अब ग्राहक दुकानों पर आने के बजाय मोबाइल पर ही बर्तन देखना और खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में भी बाजार में वैसी रौनक नहीं है, जैसी पहले हुआ करती थी। ग्राहक दुकानों पर सिर्फ डिजाइन देखते हैं, फिर उसी बर्तन को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सस्ते दाम या डिस्काउंट में खोजकर ऑर्डर कर देते हैं। मोनू कसेरा ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बड़ी छूट और होम डिलीवरी ने हमारे कारोबार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। खासकर फैंसी और आधुनिक बर्तनों की बड़ी मांग अब ऑनलाइन माध्यम से पूरी हो रही है। कहा कि छोटे विक्रेताओं को भी ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में मदद की जाए।

शार्ट सर्किट का मंडराता खतरा

रामचंद्र सिंह ने ध्यान दिलाया कि बाजार में बर्तनों और दूसरे बानों की दुकानों के ऊपर और अगल-बगल बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। थोड़ी हवा चलने या बारिश होने पर शॉर्ट सर्किट होने लगती है। बाजार में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जान-माल को भारी नुकसान होगा। रामबाबू कसेरा ने कहा कि इस भीड़ वाले इलाके में को सुरक्षित करना जरूरी है।

कूड़ा हटे, फॉगिंग हो

कत्तू कसेरा ने कहा कि बर्तन विक्रेता दुकानों के बाहर गंदगी से परेशान हैं। अक्सर कूड़ा जमा रहने से मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। फॉगिंग व्यवस्था न के बराबर है। बबलू सिंह ने कहा कि वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयासों के बीच इस महत्वपूर्ण बाजार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नगर निगम इस बाजार को स्वच्छ बनाने के लिए उचित कदम उठाए। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी, ग्राहकों की आवाजाही भी बढ़ेगी।

हमारी भी सुनें

1. काशीपुरा बाजार पूर्वांचल में बर्तन की जरूरतें पूरी करता है। तांबे के कमंडल, सूप हमारे कारीगरों की विशेष कला है।

- गुंजन सिंह कसेरा

2. शिविर लगाने से बड़े निर्माता सीधे छोटे विक्रेताओं से मिल सकेंगे। बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, वाजिब कीमत पर माल बिकेगा।

- प्रवीण क्षत्रिय

3. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुलभ केंद्र स्थापित किए जाएं। वहां स्थानीय युवा हस्तकला में प्रशिक्षित हो सकें।

- अनिल कसेरा

4. पूजन से जुड़े बर्तनों को धार्मिक महत्व की श्रेणी में रखते हुए जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए।

- मनोज कसेरा

5. त्योहारों के दिनों के अलावा अन्य दिनों में बर्तनों की बिक्री बहुत कम होती है। हम मौसमी विक्रेता बन गए हैं।

- रविशंकर कसेरा

6. धातुओं के बर्तन कई बीमारियों से बचाते हैं। इनका पानी पीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है।

- आलोक कुमार कसेरा

7. धातुओं के पारंपरिक बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन योजनाएं चलाएं। इससे कारीगर सुरक्षित रहेंगे।

- रामबाबू कसेरा

8. पुश्तैनी काम छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन परिवार पालने के लिए दूसरे काम पर निर्भरता नियति बन गई है।

- मोनू कसेरा

9. लोग दिखावट को प्राथमिकता दे रहे हैं। तांबे, पीतल के बर्तनों की अपेक्षा फैंसी बर्तनों की मांग अधिक है।

- बादल सिंह

10. सरकार कच्चे माल की जीएसटी की दर को कम करके तैयार माल के बराबर लाए। इससे राहत मिलेगी।

- रामचंद्र सिंह

11. ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन ने बर्तन विक्रेताओं के पारंपरिक कारोबार को बहुत झटका दिया है। सभी परेशान हैं।

-किशन कसेरा

12. दुकानों के ऊपर से गए बिजली तारों को विभाग व्यवस्थित या फिर भूमिगत कराए ताकि खतरा न रहे।

- कत्तू कसेरा

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. सरकार कच्चे माल की जीएसटी दर तैयार माल के बराबर करे, ताकि कारीगरों और व्यापारियों को राहत मिल सके।

2. प्रशासन बर्तन क्रेता-निर्माता संपर्क कैंप आयोजित करे। इससे छोटे विक्रेता सीधे निर्माताओं से माल खरीद सकेंगे।

3. बिजली विभाग तारों को भूमिगत करे या सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करे। इससे हादसे की आशंका नहीं रहेगी।

4. बुनकरों की भांति शिल्पकारों को भी बिजली बिल में सब्सिडी दी जाए। हस्तकला को बचाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं।

5. नगर निगम काशीपुरा बाजार में नियमित सफाई और फॉगिंग कराए। इससे ग्राहकों और व्यापारियों को राहत होगी।

शिकायतें

1. कच्चे माल (तांबा, पीतल) पर जीएसटी की दर तैयार बर्तनों से अधिक है। इससे लागत बढ़ रही, कारोबार खतरे में जा रहा है।

2. बिचौलियों के कारण बर्तन विक्रेताओं को उत्पादों का सही लाभ नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर आय पर पड़ रहा है।

3. दुकानों के ऊपर और आसपास बिजली के तारों के चलते शॉर्ट सर्किट के साथ ही आग लगने का खतरा बना रहता है।

4. तांबा-पीतल के पारंपरिक बर्तनों की मांग घटी है। इससे सदियों पुरानी कला लुप्त हो रही है, कारीगरों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

5. बाजार के बाहर गंदगी जमा रहती है, मच्छरों का प्रकोप है। नगर निगम नियमित सफाई और फॉगिंग नहीं कराता।

एक नजर में

-50 हजार के आसपास बर्तन विक्रेता हैं जिले में

-40 दुकानें हैं काशीपुरा बाजार में

-30 कारखाने हैं काशीपुरा में पीतल-तांबा के बर्तनों के