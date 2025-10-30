बोले काशी: मैदान में खेल रहा ‘कूड़ा’ और खतरा बनकर झूल रहे तार

संक्षेप: महेशपुर स्थित धोबी बस्ती के निवासी काफी समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। ध्वस्त सीवर लाइनों के कारण घरों में गंदा पानी जमा है। नलों से दूषित पानी आ रहा है। खतरा बनकर बिजली के तार झूल रहे हैं।

वाराणसी। महेशपुर स्थित धोबी बस्ती के निवासी काफी समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। ध्वस्त सीवर लाइनों के कारण घरों में गंदा पानी जमा है। नलों से दूषित पानी आ रहा है। खतरा बनकर बिजली के तार झूल रहे हैं। सिक्स लेन जीटी रोड के विस्तार ने सभी कट बंद कर दिए हैं। इससे निवासियों को अपने घर तक आने-जाने के लिए दो किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर काटना पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी से स्थानीय लोग गंभीर स्वास्थ्य संकट और दुर्घटना के साये में जीने को मजबूर हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धोबी बस्ती के भाग्य में जैसे गंदगी की सजा लिख दी गई है। दूषित जल पीने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बस्ती में जुटे लोगों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में अपनी पीड़ा साझा की। कहा कि घरों से निकलने वाला कूड़ा-कचरा बस्ती के एकमात्र खाली मैदान में फेंका जा रहा है। मैदान कूड़ाघर में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि चारों ओर फैली गंदगी और बदबू से जीना दूभर हो गया है। मैदान में जलजमाव की स्थिति रहती है। संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अनिल कन्नौजिया ने कहा कि गंदगी के कारण लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में त्वचा रोग, पेट की बीमारियां, मलेरिया और डेंगू जैसे बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। कहा कि छोटे बच्चों का बाहर खेलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन को हमारी कोई चिंता नहीं है। मैदान में कूड़े के कारण पानी की निकासी बंद हो गई है। बारिश और घरों का गंदा पानी जमा होने से यह जगह कीचड़ और बदबूदार दलदल में बदल गई है। नागेन्द्र दूबे ने कहा कि बस्ती के लोग इन दिनों मच्छरों के प्रकोप से जूझ रहे हैं। नगर निगम फागिंग की व्यवस्था नहीं करता है। बंसत कनौजिया व अनूप चौधरी ने कहा कि गंदे पानी के जमाव और आसपास जमा कूड़े के कारण परेशानी हो रही है। मच्छरों के कारण लोग रात में सो नहीं पाते हैं। इससे उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। मच्छरदानी लगाकर भी कोई फायदा नहीं होता है।

मैदान को बनाएं सामूहिक विवाह स्थल

लालती कनौजिया, विशाल कनौजिया ने कहा कि मजबूरी के कारण खाली मैदान में कूड़ा फेंका जा रहा है। मैदान को साफ कर सामूहिक विवाह और कार्यक्रम स्थल में बदल देना चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक और किफायती स्थान भी मिल जाएगा। उषा दवी व प्रेम कुमार कन्नौजिया ने कहा कि बस्ती के लोगों को शादी, जन्मदिन, धार्मिक आयोजन और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए शहर के महंगे हॉल किराए पर नहीं लेने पड़ेंगे। हमारी बस्ती के लोगों को छोटी-छोटी खुशियों के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। अगर मैदान का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों के लिए होने लगे तो पैसे बचेंगे, स्वच्छता भी रहेगी।

जगह-जगह ध्वस्त हुई जलापूर्ति लाइन

राहुल कनौजिया व सुगनी देवी ने कहा कि बस्ती में जलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। पानी की पाइपलाइनें जगह-जगह से ध्वस्त हो चुकी हैं। इन ध्वस्त लाइनों के कारण लीकेज होता है। लीकेज से पानी बह रहा है। इससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है। लगातार पानी बहने के कारण सड़कों के गड्ढे गहरे हो गए हैं। कई जगहों पर डामर व इंटरलॉकिंग उखड़ चुकी है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। निवासियों का कहना है कि यह लीकेज महीनों से है। नल में गंदा पानी आता है। पानी दूषित व बदबूदार होता है। पाइप लाइन के लीकेज वाले स्थानों पर पास की सीवर लाइन या नालियों का गंदा पानी रिसकर पीने के पानी में मिल रहा है।

घरों में जमा गंदा पानी

धोबी बस्ती में सीवर लाइन की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके कारण गंदा पानी कई घरों के अंदर तक जमा हो गया है। सुगनी देवी, कलावती देवी ने कहा कि ध्वस्त सीवर लाइन और पीने के जलापूर्ति पाइप लाइन एक-दूसरे में मिल गई हैं। इससे लोगों के नलों से सीवर मिला दूषित और बदबूदार पानी आ रहा है। सीवर लाइन जाम होने के कारण सारा गंदा पानी ओवरफ्लो होकर घरों में भर जाता है। गीता देवी ने कहा कि बरसात में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। कई घरों के फर्श पर 1-2 फीट तक सीवेज का पानी जमा है। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। चौबीसों घंटे दुर्गंध के कारण सांस लेना दूभर हो गया है। निवासियों ने कहा कि जलजमाव की समस्या को लेकर मेयर व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से भी शिकायत कर चुके हैं।

घरों पर झूल रहा तारों का जंजाल

अनिल कनौजिया, लालती देवी बोलें कि बस्ती के ऊपर और गलियों में बिजली की तारों का एक बेतरतीब और जानलेवा जंजाल फैला हुआ है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण जर्जर और ढीली तारें घरों की छतों, खिड़कियों और पेड़ों से सटकर झूल रही हैं। बस्ती की गलियों में कदम रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। बासमती और बसंत कन्नौजिया ने कहा कि कई जगहों पर बिजली के तार लटक रहे हैं। लोग सिर झुकाकर निकलने को मजबूर हैं। बच्चे छतों पर खेलते हुए या कपड़े सुखाते हुए कभी भी इनकी चपेट में आ सकते हैं। हवा चलने और बारिश होने पर जर्जर तारों में आए दिन चिंगारी निकलती रहती है। कभी भी बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दुर्घटना की आशंका रहती है।

विकास या विस्थापन

प्रिंस कनौजिया और पुन्नवासी चौहान ने कहा कि जीटी रोड पर हुए सिक्स लेन के विस्तार ने लंबी दूरी की यात्रा को तो सुगम बनाया, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। आरोप लगाया कि बिना किसी स्थानीय कनेक्टिविटी पर विचार किए कार्य पूरा कर दिया गया। परिणामस्वरूप निवासियों को अब अपने ही घर तक आने-जाने के लिए दो किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। सचाऊ, लालमन कन्नौजिया ने बताया कि हर दिन काम पर जाने या बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। यह समस्या दैनिक आवागमन को न सिर्फ महंगा, बल्कि थकाऊ भी बना रही है। बचाऊ कन्नौजिया ने कहा कि स्थानीय दुकानें और छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं। ग्राहकों को अब उनकी दुकान तक आने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।

हमारी बात सुनें

1. हम सालों से इस गंदगी में जी रहे हैं। कूड़े के ढेर से बदबू आती है और जलजमाव के कारण मच्छर पनपते हैं।

- नागेन्द्र दूबे

2. मैदान में जमा पानी मच्छरों और अन्य कीटाणुओं का घर बन गया है। मजबूरी में लोग खाली मैदान में कूड़ा फेंकते हैं।

- अनिल कनौजिया

3. वीआईपी इलाकों में ही फागिंग कराकर कागजों में खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन बस्ती को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- प्रेम कुमार कन्नौजिया

4. बस्ती के घरों का सारा कूड़ा इसी मैदान में फेंका जाता है। इससे जलजमाव होता है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

- विशाल कनौजिया

5. शादी या अन्य बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हमें महंगे निजी हॉल या लॉन बुक करने पड़ते हैं, जो बजट से बाहर होते हैं।

- लालमन कन्नौजिया

6. ज्यादातर हिस्सों में बिछाई गई पुरानी पाइपलाइनें अब जर्जर अवस्था में हैं। पानी का दबाव बढ़ते ही ये लाइनें फट जाती हैं।

- गीता देवी

7. हमारा घर पानी में जैसे ‘डूबा’ पड़ा है। यह सिर्फ गंदा पानी नहीं, बल्कि यह बीमारियों का भी घर बनाता जा रहा है।

- सुगनी देवी

8. खाली मैदान को सामूहिक आयोजन स्थल बनाने से बड़ी राहत मिल सकती है। शादी या अन्य बड़े कार्यक्रम किए जा सकेंगे।

- गौरव कुमार कन्नौजिया

9. घरों में जमा गंदे पानी को निकालने के लिए बड़े पंपों की व्यवस्था की जाए और पूरे क्षेत्र का सैनेटाइजेशन किया जाए।

- सोनी देवी

10. साफ पानी बर्बाद हो रहा है, लीकेज से दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। वह किसी धीमे जहर से कम नहीं है।

-राजनारायण

11. हमारी छत के ऊपर से हाईटेंशन तार गुजर रहा है। ढीले तार पेड़ों की टहनियों और दीवारों से अक्सर चिपकने लगते हैं।

- बासमती कन्नौजिया

12. दो किलोमीटर घूमकर जाना बुजुर्गों और बीमारों के लिए कठिन है। हमारे जैसे आम लोगों पर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है?

- राहुल कनौजिया

सुझाव व शिकायत

सुझाव

1. जलापूर्ति और सीवर लाइनों के लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए। सीवर लाइनों की मरम्मत हो। घरों से गंदा पानी निकालने की व्यवस्था हो।

2. बस्ती में लगे सभी जर्जर और पुराने तारों को बदलकर इंसुलेटेड तार लगाए जाएं। लटके हुए तारों को खींचकर सही ऊंचाई पर किया जाए।

3. बस्ती व आसपास के बस्ती वासियों के लिए न्यूनतम दूरी पर सुरक्षित यू-टर्न की व्यवस्था हो, ताकि निवासियों का आवागमन सुगम हो सके।

4. जमा हुए पानी में एंटी-लार्वा रसायनों का छिड़काव किया जाए। मानसून से पहले नालियों और सीवरों की व्यापक सफाई सुनिश्चित की जाए।

5. खाली मैदान को आयोजन स्थल बनाने से लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। यह सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भी बहुत आवश्यक है।

शिकायत

1. घरों में सीवेज का पानी जमा है। नल में दूषित पानी आ रहा है। डायरिया, हैजा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है।

2. बिजली के जर्जर तारों का जाल छतों और पेड़ों से लटक रहा है। इससे करंट लगने का खतरा हर समय बना रहता है।

3. जीटी रोड सिक्स लेन विस्तार से लोगों को अपने घर तक आने-जाने के लिए दो किमी का अनावश्यक चक्कर काटना पड़ रहा है।

4. पानी में गंदगी और कूड़े का ढेर लगा रहता है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। समस्या समाधान पर किसी का ध्यान नहीं है।

5. बस्तीवासियों को शादी या अन्य आयोजनों के लिए महंगे लॉन बुक कराने पड़ते हैं। जो मध्यवर्गीय परिवारों की बजट से बाहर होते हैं।

एक नजर में

- धोबी बस्सी में मकानों की संख्या- 200

- बस्ती में कुल आबादी- 1200

- वार्ड नं- 6

------------

बोले जिम्मेदार

मैदान में ओपन जिम बनाने का प्रस्ताव देंगे

धोबी बस्ती में कूड़े का मैदान कागज पर खेल का मैदान है। उस पर ओपन जिम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जीटी रोड पर सिक्स लेन चौड़ीकरण का कार्य कर रही कंपनी द्वारा मुख्य नाला ही तोड़ दिए जाने के कारण पूरे महेशपुर में सीवर का गंदा जल सड़कों से लेकर घरों में बजबजा रहा है। अंधेर मचा पड़ा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं।