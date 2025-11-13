बोले काशी : ‘अंधा मोड़’ पर बनें स्पीड ब्रेकर, स्टैंडों से हटे अतिक्रमण

संक्षेप: टेंगरा मोड़ को दुर्घटनाओं का ‘हब’ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाहनों की तेज रफ्तार, हर मोड़ पर वाहनों और ठेले वालों का अतिक्रमण हादसों का कारण बन रहा है।

टेंगरा मोड़ को दुर्घटनाओं का ‘हब’ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाहनों की तेज रफ्तार, हर मोड़ पर वाहनों और ठेले वालों का अतिक्रमण हादसों का कारण बन रहा है। यहां स्पीड ब्रेकर नहीं हैं। यहां बने स्टैंड पर बसें खड़ी नहीं होती। ऑटो स्टैंड नहीं है। उन पर अतिक्रमण हो गया है। सड़क की दशा खराब है। थोड़ी सी चूक जानलेवा हो जाती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर यहां जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं तो रफ्तार पर अंकुश लगेगा और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाएगी।

वाहनों की 24 घंटे आवाजाही से ‘रूबरू’ रहने वाले टेंगरा मोड़ के निवासी हर समय इस आशंका में रहते हैं कि कहीं किसी दुर्घटना की खबर न सुनने को मिल जाए। दुर्घटनाएं किसी के वश में नहीं हैं, लेकिन ‘व्यवस्था’ से इस पर अंकुश तो लगाया ही जा सकता है। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाईं और निराकरण के लिए संबंधित विभागों से अनुरोध भी किया। गोविंद मौर्या, आशीष कुमार ने कहा कि टेंगरा मोड़ पर वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहनों के कारण कई बार स्थिति ‘अंधा मोड़’ जैसी हो जाती है। किसी की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति यहां उत्पन्न न होने पाए और वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगे, इसके लिए जरूरी है कि हर तरफ से आने वाले रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनने के साथ स्पष्ट दिखने वाले संकेतक भी लगें। आकाश और अशोक गुप्ता ने कहा कि यहां अतिक्रमण भी ‘घटना’ का कारण बनता है। दोनों तरफ छोटे वाहनों का जमावड़ा रहता है। यहां बस और ऑटो स्टैंड के लिए स्थान है, लेकिन वहां न बसें खड़ी होती हैं और न ही ऑटो। वहां बालू-गिट्टी बेचने वालों का अतिक्रमण है। सड़क की पटरी पर ठेले खोमचे वालों का हर समय अतिक्रमण रहता है। यात्री तो आते और चले जाते हैं, लेकिन यहां के निवासी यहां की दुश्वारियों से रोज दो-चार होते रहते हैं। टेंगरा मोड़ के आसपास गंभीरता से सर्वे कर, हर स्थिति का अनुमान लगाकर उपाय करने की जरूरत है। इससे आवागमन सुगम होने के साथ दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण होगा। आर्यन ने बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया।

सवारी लेने उल्टा जाना पड़ता है

यहां के निवासी और ऑटो चालक जफरू अंसारी, किशन ने कहा कि सवारी लेने के लिए वाहन को उल्टे रास्ते से लेकर जाना मजबूरी है, क्योंकि बस से उतरते ही यात्री साधन खोजने लगते हैं। अगर बसों को कुछ आगे बढ़ाकर रोका जाए तो सभी को सहूलियत हो जाएगी। तब वाहन को उल्टी दिशा से लेकर जाने की नौबत ही नहीं आएगी। इस स्थिति में बदलाव के लिए जरूरी है कि हाइवे से उतरने वाले यात्री वाहनों को कुछ दूर आगे लेकर रोका जाए। इससे दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाएगी। यात्रियों को दूसरे वाहन भी सुगमता से मिल जाएंगे।

सीवर लाइन नहीं, नाला जाम

विष्णु केशरी, सतीश ने कहा कि यहां सीवर लाइन नहीं बिछी है। यहां बना नाला जाम हो चुका है। हल्की बारिश में भी जलजमाव हो जाता है। यह समस्या एक दिन की नहीं बल्कि वर्षों से है। अगर नाले की सफाई करा देने से स्थिति सुधर सकती है। बोले, गनीमत है कि बरसात चली गई, इसलिए जलजमाव से राहत है मगर हर ओर धूल उड़ रही है। कभी जलजमाव तो कभी धूल के गुबार के बीच जीना नियति बन गई है। इस समस्याओं से निजात के लिए उपाय नहीं किए जाते हैं। ‘मशीनरी’ को गंभीर होने की जरूरत है।

पेयजल की सुविधा नहीं

चंद्रबली ने कहा कि यहां पेयजल के लिए कोई सुविधा नहीं है। पानी के इंतजाम यहां के निवासियों के खुद के हैं। सक्षम लोगों ने घरों में सबमर्सिबल पंप या हैंडपंप लगा रखे हैं। आम यात्रियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है या बोतलबंद पानी खरीदकर जरूरत पूरी करनी पड़ती है। यहां कहीं भी सार्वजनिक हैंडपंप नहीं हैं। हैंडपंप लग जाते तो आम यात्रियों को पानी मिल जाता। उन्हें पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

कूड़ा उठान नहीं होता

मिठाई लाल, अजित का दर्द उभरा कि यहां धूल उड़ती रहती है। गंदगी भी भरी पड़ी है। आसपास के खाली प्लॉट कूड़े से भरे हैं। नियमित सफाई और कूड़ा उठान नहीं होता। अगर नियमित कूड़ा उठान होने लगे तो निवासियों, दुकानदारों, ग्राहकों और यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। यात्रियों को यहां रूकना नहीं होता, लेकिन जो लोग दिन रात यहीं रहते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नितीश ने कहा कि यहां न सफाई होती है, न अतिक्रमण हटाया जाता है और न ही वाहनों की रफ्तार पर अंकुश के उपाय किए जाते हैं।

दोनों ओर के रास्ते खराब

सुरेश तिवारी, अरविंद ने कहा कि टेंगरा मोड़ के दोनों तरफ के रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। कहीं गिट्टियां उखड़ी पड़ी हैं तो कहीं गड्ढे बन गए हैं। पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। वाहन हिचकोले खाते हैं। यह स्थिति अक्सर दुर्घटना का कारण बन जाती है। तेज रफ्तार वाहन को गड्ढे न दिखें तो वे ‘डोलने’ लगते हैं, उसमें बैठे यात्री भी झटके खाते हैं और हादसे का अंदेशा बन जाता है।

सुधार के बोल

24 घंटे वाहनों की आवाजाही होती है। हर समय आशंका रहती है कि किसी दुर्घटना की खबर न आ जाए।

गोविंद मौर्या

वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने की गंभीर पहल नहीं दिखती है। स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं तो राहत होगी।

आशीष कुमार

सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं। यहां बस-ऑटो स्टैंड हैं लेकिन वहां न बसें खड़ी होती हैं न ऑटो।

आकाश

टेंगरा मोड़ के आसपास स्थिति का अनुमान लगाकर उपाय होने चाहिए। इससे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो सकेगा।

अशोक गुप्ता

यहां बस स्टैंड है लेकिन बसों के वहां न रुकने से लोगों ने वहां बालू-गिट्टी गिराकर अतिक्रमण कर रखा है।

आर्यन

सीवर लाइन नहीं है। यहां नाला जाम है। हल्की बारिश में भी भारी जलजमाव हो जाता है।

विष्णु केशरी

कभी जलजमाव, कभी धूल के गुबार के बीच जीना नियति बन गई है। इससे निजात के का उपाय नहीं होता।

सतीश

सवारी लेने के लिए उल्टे रास्ते से वाहन ले जाना मजबूरी है, क्योंकि बस से उतरते ही यात्री साधन खोजते हैं।

जफरू अंसारी

हाइवे से उतरने वाले यात्री वाहनों के कुछ आगे रोका जाए। इससे दुर्घटना की आशंका घटेगी।

किशन

आम यात्रियों को पानी के लिए भटकना पड़ता हैया बोतलबंद पानी खरीद कर जरूरत पूरी करनी पड़ती है।

चंद्रबली

आसपास के खाली प्लॉट कूड़े से भरे हैं। यहां नियमित कूड़ा उठान हो तो सहूलियत हो जाएगी।

मिठाई लाल

यहां कई समस्याएं हैं। न सफाई होती है न अतिक्रमण हटता है और न वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगते हैं।

सुरेश तिवारी

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए स्पीड ब्रेकरकी जरूरत है। इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

आम यात्रियों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े, इसके लिए सार्वजनिक हैंडपंप लगाए जाएं।

नियमित कूड़ा उठान की व्यवस्था जल्द होनी चाहिए। इससे स्थानीय निवासियों, दुकानदारों-ग्राहकों और यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी।

-ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ऑटो चालकों को उल्टी दिशा में न चलना पड़े। यात्रियों को भी सहूलियत और सुरक्षा होगी।

-यहां जलनिकासी का प्रबंध होना चाहिए जिससे जलजमाव न होने पाए। इससे लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी।

शिकायतें

-यहां स्पीड ब्रेकर नहीं बने हैं। इससे वाहनों की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पाता, दुर्घटनाएं होती हैं।

-हैंडपंप न होने से आम यात्री पेयजल के लिए भटकते हैं। मजबूरी में उन्हें बोतलबंद पानी खरीदना पड़ता है।

-कूड़े का नियमित उठान नहीं होता। सफाई नहीं होती। आसपास के खाली प्लॉट कूड़े से भरे हैं। लोग परेशान हैं।

-सवारी लेने के लिए ऑटो चालकों को उल्टे रास्ते से जाना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका रहती है। कोई ध्यान नहीं देता।

-हल्की बारिश में भी जलजमाव हो जाता है। यहां नाला जाम है। सीवर की सुविधा नहीं है।

बोले जिम्मेदार

वाहन स्टैंड से अतिक्रमण हटवाए प्रशासन

टेंगरा मोड़ पर पीडब्ल्यूडी के बनाए वाहन स्टैंड से प्रशासन अतिक्रमण हटवाए। नाले को सड़क चौड़ीकरण के दौरान बंद कर दिया गया। हैंडपंप लगाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। मौका मुआयना के बाद बाकी कमियों का निराकरण कराया जाएगा।