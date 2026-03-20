इकलौता था वाराणसी यूपी कॉलेज में मारा गया छात्र सूर्य प्रताप, मां स्कूल दाई और पिता हैं ड्राइवर

यूपी के वाराणसी में यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप की हत्या कर दी गई।छात्र सूर्य प्रताप सिंह के पिता ऋषिदेव सिंह संत अतुलनानंद स्कूल में वाहन चालक हैं। मां किरन सिंह इसी स्कूल में दाई हैं। सूर्य का घर का नाम पवन है। वइ इकलौता लड़का है।

यूपी के वाराणसी में यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी। हत्या के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है। यूपी कॉलेज में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए गए छात्र सूर्य प्रताप सिंह एक होनहार और मिलनसार छात्र थे। मारे गए छात्र सूर्य प्रताप सिंह के पिता ऋषिदेव सिंह संत अतुलनानंद स्कूल में वाहन चालक हैं। मां किरन सिंह इसी स्कूल में दाई हैं। सूर्य का घर का नाम पवन है। वइ इकलौता लड़का है। दो बहने हैं। एक बहन की शादी हो गई है। सूर्य प्रताप सिंह सबसे बड़ा था।

छात्र सूर्य प्रताप का परिवार गाजीपुर जिले के रामपुर माझा थाना क्षेत्र के दुबैथा (पोस्ट जेवल) का रहने वाला है। घटना के समय सूर्य प्रताप के पिता लखनऊ किसी काम से गए थे। परिवार गांव के मकान पर करीब छह साल से नहीं रहता। गिलट बाजार में ही किराये पर रहता है। सूर्य प्रताप की मौत की जानकारी मिलने के बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंची उसकी मां के करुण रुदन से माहौल गमगीन हो गया। मौके पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, लंका प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा फोर्स के साथ मौजूद थे।

हत्या के बाद प्रदर्शन, तोड़फोड़ और बवाल यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के बाद साथियों ने उग्र प्रदर्शन किया। कॉलेज के गेट को बंद कर दिया। अंदर रखीं कुर्सियां तोड़ दी। शिक्षकों पर भी हमलावर हो गए। कॉलेज में टेबल-मेज आदि पलट दिए। बाहर दुकानों में भी तोड़फोड़ की कोशिश की। गेट के पास बने गार्ड रूम में घुसने की कोशिश की।

सीने में फंसी थी एक गोली, एक्स-रे के बाद निकाला पोस्टमार्टम के दौरान एक गोली नहीं मिल रही थी। पुन: एक्स-रे कराया गया। इसके बाद गोली निकाली गई। पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। पोस्टमार्टम के बाद शाम को शव परिजनों को सौंप दिया गया।