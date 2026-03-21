यूपी कॉलेज मर्डर: गाली देकर बात करते हैं, प्रिंसिपल पर मंजीत को उकसाने का आरोप, छात्रों का फूटा गुस्सा

छात्रों का कहना था कि प्राचार्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से गाली देकर बात करते हैं। हॉस्टल के करीब 40 छात्रों की सूची बना ली है। जब भी कॉलेज में किसी से विवाद होता है, बाहरी भी विवाद या मारपीट करते हैं तो प्राचार्य पुलिस के सामने हॉस्टल में रहने वाले 40 लिस्टेट छात्रों का नाम आगे कर देते हैं।

वाराणसी के यूपी कॉलेज में सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड में प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्राचार्य (प्रिंसिपल) पर ही संगीन आरोप लगाए। उन्होने कहा कि उनके उकसावे के कारण घटना हुई। नाराज छात्र उन पर हमला करने आवास तक पहुंच गए। केयर टेकर से मारपीट करते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ की। गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्र अचानक प्राचार्य के आवास की ओर पहुंच गए। प्राचार्य वहां नहीं थे। आवास का गेट बंद कर दिया गया। उनका केयर टेकर मिला, जिसे मारपीट कर घायल कर दिया। बाहर खड़े प्राचार्य के वाहन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीछे से पुलिस अफसर फोर्स के साथ पहुंचे। छात्रों को शांत कराकर वापस गेट पर लाया। इसके बाद प्राचार्य के आवास पर भी फोर्स तैनात कर दी गई।

छात्रों से गाली देकर बात करते हैं प्राचार्य छात्रों का आरोप है कि घटना से कुछ देर पहले प्राचार्य ने सूर्य प्रताप सिंह को बुलाकर उसे गाली देते हुए फटकारा था। उस दौरान पास ही आरोपी मंजीत सिंह चौहान भी था। प्राचार्य के जाने के कुछ देर बाद ही मंजीत ने हत्या कर दी। छात्रों का कहना था कि प्राचार्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से गाली देकर बात करते हैं। हॉस्टल के करीब 40 छात्रों की सूची बना ली है। जब भी कॉलेज में किसी से विवाद होता है, बाहरी भी विवाद या मारपीट करते हैं तो प्राचार्य पुलिस के सामने हॉस्टल में रहने वाले 40 लिस्टेट छात्रों का नाम आगे कर देते हैं। छात्रों के तोड़फोड़, पत्थरबाजी में कई शिक्षकों के वाहन के शीशे भी टूट गए। केमिस्ट्री के लेक्चरर प्रोफेसर अभिषेक सिंह चोटिल हो गए। कुछ महिला शिक्षिकाएं घटना से घबराकर रोने लगीं। छात्राएं जहां-तहां दुबकी थीं।

बताया जा रहा कि आरोपी मंजीत सिंह चौहान काफी मनबढ़ किस्म का है। उसके खिलाफ मारपीट के मामले में शिवपुर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है। अपने इंस्टाग्राम पर उसने एक दिन पहले ही एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें बाहुबली का गाना लगा रखा था। अपनी फोटो के साथ ‘मंजीत माफिया’ लिखा था। उसके सामने पिस्टल की इमोजी लगाया था। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए अधिकतर फोटो, टैगलाइन, कैप्शन और गानों के जरिये अपने आपको मनबढ़ दर्शाता था।

हत्या के इरादे से ही आया था आरोपी हत्या के इरादे से ही आया था। पुरानी खुन्नस के बीच हालिया विवाद के बाद मंजीत ने सूर्य प्रताप सिंह की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि इसके लिए उसने पिस्टल खरीदी। वह हत्या के इरादे से ही पिस्टल लेकर कॉलेज पहुंचा था। उसने तब तक गोली मारी, जब उसे लगा कि सूर्य प्रताप सिंह की मौत हो चुकी है। इसीलिए सीने में दो गोली मारने के बाद जब सूर्य प्रताप सिंह गिर गया, इसके बाद मंजीत ने दो गोली और सिर में मारी।