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वाराणसी यूपी कॉलेज में छात्र के हत्यारोपी ने खुद को बताया माफिया, मर्डर के इरादे से पिस्टल लेकर पहुंचा

Mar 21, 2026 07:06 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
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वाराणसी यूपी कॉलेज में मर्डर का आरोपी मंजीत सिंह चौहान काफी मनबढ़ किस्म का है। उसके खिलाफ मारपीट के मामले में शिवपुर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है। अपने इंस्टाग्राम पर उसने एक दिन पहले ही एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें बाहुबली का गाना लगा रखा था।

वाराणसी यूपी कॉलेज में छात्र के हत्यारोपी ने खुद को बताया माफिया, मर्डर के इरादे से पिस्टल लेकर पहुंचा

वाराणसी यूपी कॉलेज में मर्डर का आरोपी मंजीत सिंह चौहान काफी मनबढ़ किस्म का है। उसके खिलाफ मारपीट के मामले में शिवपुर थाने में एक मुकदमा भी दर्ज है। अपने इंस्टाग्राम पर उसने एक दिन पहले ही एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें बाहुबली का गाना लगा रखा था। अपनी फोटो के साथ ‘मंजीत माफिया’ लिखा था। उसके सामने पिस्टल की इमोजी लगाया था। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए अधिकतर फोटो, टैगलाइन, कैप्शन और गानों के जरिये अपने आपको मनबढ़ दर्शाता था।

हत्या के इरादे से ही आया था आरोपी

आरोपी हत्या के इरादे से ही आया था। पुरानी खुन्नस के बीच हालिया विवाद के बाद मंजीत ने सूर्य प्रताप सिंह की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि इसके लिए उसने पिस्टल खरीदी। वह हत्या के इरादे से ही पिस्टल लेकर कॉलेज पहुंचा था। उसने तब तक गोली मारी, जब उसे लगा कि सूर्य प्रताप सिंह की मौत हो चुकी है। इसीलिए सीने में दो गोली मारने के बाद जब सूर्य प्रताप सिंह गिर गया, इसके बाद मंजीत ने दो गोली और सिर में मारी।

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मौके पर पड़ा था पिस्टल का स्प्रिंग

घटनास्थल पर खून पसरा हुआ था। गेट के निकट ही .32 का दो खोखा पड़ा था। फर्श पर पिस्टल से निकला स्प्रिंग पड़ा था। आशंका है कि लोकल स्तर पर तैयार पिस्टल से फायरिंग करते समय स्प्रिंग निकल गई। सीढ़ी से उतरते ही एक कारतूस पड़ा मिला। भवन के पिछले हिस्से की तरफ कचरे में पिस्टल फेंकी थी।

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सुबह की पिटाई से गुस्से में था मंजीत सिंह

एसओजी टीम और शिवपुर पुलिस ने आरोपी मंजीत सिंह चौहान को सेंट्रल जेल रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि सुबह सूर्य प्रताप सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी। हाथ के कड़े से उसके सिर पर मार दिया। पुलिस की पूछताछ में बताया कि वर्चस्व को लेकर दोनों में मारपीट होती थी। सूर्य प्रताप सिंह का हॉस्टल के लड़कों से दोस्ती थी। वह जब भी मंजीत को अकेले देखता था, अपने साथियों के साथ मिलकर पीट देता था। स्थानीय होने के नाते मंजीत लोकल लड़कों के साथ गैंग बनाकर मनबढ़ई करता था। मंजीत भी सूर्य प्रताप सिंह को अकेले देखकर हमला कर देता था।

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दोनों गुटों मे अक्सर मारपीट होती थी। घटना की सुबह भी मारपीट हुई। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सुबह सूर्य प्रताप सिंह ने साथियों के साथ कॉलेज में हमला कर दिया। इसके बाद मंजीत बाहर निकला और अपने दोस्तों को बुलाया। पास के शराब ठेके पर आने के लिए कहा। दोस्तों के नहीं पहुंचने पर अकेले ही ठेके पर पहुंचा। शराब पी। इसके बाद घर से पिस्टल लिया। अकेले कॉलेज पहुंचा। इस दौरान सूर्य और उसके दोस्त कमरा नंबर आठ में थे। वहां मंजीत को देखकर शर्ट की बांह मोड़ने और घूरने को लेकर टोका। इसके बाद मंजीत ने असलहा लेकर उसे दौड़ा लिया। संकाय के गेट पर पहुंचाते ही गोली मार दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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